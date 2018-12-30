Başkan Yüksel, 'Bak Düşün Hisset' Konulu Resim Sergisinin Açılışına Katıldı

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene ilçesinde bulunan Benek Koleji'nin yarım dönem sergisi olan 'Bak Düşün Hisset' konulu resim sergisinin açılışına katıldı.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene ilçesinde bulunan Benek Koleji'nin yarım dönem sergisi olan 'Bak Düşün Hisset' konulu resim sergisinin açılışına katıldı. Başkan Yüksel, resim sergisinde sergilenen eserleri takdir ettiğini belirtti.



Ergene ilçesindeki eğitim - öğretim kurumlarından biri olan Benek Koleji Çorlu Trend Arena AVM'de 'Bak Düşün Hisset' konulu resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sergi açılışına Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel de katıldı.



Kurdele kesiminden önce konuşan Başkan Yüksel, "Sergiyi inceledim çok güzel resimlerin yer aldığı bir sergi olmuş. Sergide emeği geçen tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Düşünceleri hayalleri yaşatmak, yansıtmak güzel bir duygu, öğrencilerimizde en iyi şekilde hayallerini tablolara yansıtmışlar" dedi.



Başkan Yüksel'in konuşmasının ardından Benek Koleji okul öncesi 6 yaş grubundan oluşan öğrenciler müzikli gösterilerini sundu. Küçük öğrencilerin gösterilerinin ardından müzik öğretmeni Aslı Gürbüz'ün çalmış olduğu piyano eşliğinde 7. sınıf öğrencilerinden oluşan okul korosu sahne alarak şarkılar söyledi.



Serginin açılış kurdelesini ise Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Ayça Albayraktar, Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Besim Dede, Ergene Belediyesi Meclis Üyesi Ali Bakır, Benek Koleji Kurucu Müdürü Cemal Bitlis, Sağlık Mahallesi Muhtarı Turgut Şentürk birlikte kesti. - TEKİRDAĞ

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