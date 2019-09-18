Başkan Yüksel: "Büyük bir millet bahçesi projemiz var"

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Yüksel belediyenin çalışmaları hakkında gazetecileri bilgilendirdi.



Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel basın toplantısı düzenledi. Özel bir restoranda düzenlenen basın toplantısına çok sayıda basın mensubu katıldı.



Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Süleymanpaşa'nın hem kampanya döneminde hem de kampanya döneminden sonraki sürekli gündeme aldığımız ve çokta beklenti olan bir konu vardı. İskele ile ilgili kiralama işlemleri bitti. 2 tane proje hazırlanmıştı. Biri benden önceki dönemde biri de benim hazırladığım bir taslaktı. İskele ile ilgili sosyal tesislerin yapılması, kafelerin yapılmasıyla alakalı ve amatör balıkçıların tekrardan orada faaliyete geçmesiyle alakalı bir projedir. Biz bunu Bakanlığımıza sunduk. Bakanlığımız da uygun gördü. Kadir Başkan bu konu ile ilgili söylemişti. 'Biz 10 bin kira verdik. Vermediler' gibi buradan ben açıklamasını yapayım. 25 bin liraya kiraladık biz bu yeri. Bu konuda bonkör davranmamız gerekiyordu. Çünkü bu konu ile ilgili Süleymanpaşa'nın ihtiyacı vardı. Yapacağımız yatırım zaten kendi ihtiyacını karşılayacak boyuttaydı. Buranın kiralanması Meclis Başkanı Sayın Mustafa Şentop ve Bakanımız Sayın Berat Albayrak ile ikisinin görüşmesi neticesinde tamamlandı. Pazartesi günü itibariyle konuştuk. İşlemler bitti. Kararlar alındı. Bugün yarın kira kontratını imzalamaya çağıracaklar. Allah nasip ederse de kira kontratının hemen ardından iskele ile ilgili temizlik, bakım onarım, tadilat işlemlerine gireceğiz. Gerekli projeler hazırlandıktan sonra da üzerine yapacağımız sosyal tesisleri faaliyete açacağız" şeklinde konuştu.



"Amatör balıkçılık için burayı devreye sokacağız"



Başkan Yüksel konuşmalarının devamında, "Sosyal tesislerin bitmesini beklemeyeceği bir kısmı için amatör balıkçılık için çerçeve düzenlendikten sonra ışıklandırılması, asfaltı, sıvaları bittikten sonra amatör balıkçılık için burayı devreye sokacağız. Onun ardından da sosyal tesisleri yani vatandaşların akşamları oturup, sohbet edeceği, yürüyebileceği güzel bir alan olacak. Ben Süleymanpaşa'da ki hemşehrilerimize bunları sizlerin aracılığı ile duyurmak istedim. Şimdiden inşallah ilçemize hayırlı olur diye söylemiş olayım. Asıl sürpriz buydu. Bir konu daha var çok gündeme geliyordu. Onunla ilgili açıklama yapma ihtiyacı duydum. Bildiğiniz gibi bizim burası dolgu alanımız. Yani sahildeki dolgu alanı iskeleye kadar uzanan yat limanından iskelemize kadar biraz önce bahsettiğim iskeleye kadar uzanan dolgu alanı bura ile ilgili biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda yat limanı özelleştirildi. Bir firma ihalesini almıştı. Alan firma yıllardır iş yapıyoruz diye hem siyasi il başkanlığımız döneminde çok eleştirdiğimiz ve Bakanlığa çok taşıdığımız bir konuydu. Çünkü yat limanı aktif hale gelmesi turizme katkı sağlaması gerekiyor. Ama sonra şöyle bir şey öğrendik. Bu arkadaşlar yat limanının dolgu tarafının yat limanını büyültmüşler. Bunu birkaç gazeteci arkadaşımız paylaştı. Bu alanla ilgili bizim yanılmıyorsam 3 ay önce bilgimiz oldu. Biz o konuyu hem Ulaştırma Bakanlığına taşıdık. Böyle bir şeye müsaade etmeyeceğimizi Süleymanpaşa Belediye Başkanı olarak benim ve de kendisi ile bu konuyu detaylı konuşmadık ama ne de Kadir Başkanın buna müsaade etmeyeceğini adım kadar biliyorum diyelim. Neden? Çünkü bizim şehirle denizin bağlantısı olan o dolgu alanının böyle bir şey yapılması vatandaşımızın denizle olan bağını kesecektir" diye konuştu.



"Büyük bir millet bahçesi projemiz var"



Başkan Yüksel, "Dolgu ile alakalı yani biz Tekirdağ'ın sahilini yeni bir dolgu planlamasıyla hatta Değirmenaltı'ndan değil, Yeniceden Altınova'ya kadar hattı dolguya giriyor. Altınova'da ki hemşehrilerimizde de müjdeyi vereyim. Büyük bir millet bahçesi projemiz var. İlk etabı olan helikopter pistinin olduğu alan Süleymanpaşa Belediyesine geçti. Orayla ilgili arkadaşlarımız çalışmaya başladı. Orada güzel bir şehir plajı yapacağız. Yürüyüş yolu yapacağız. Kafeteryalar yapacağız. Kumsalda gençlik konserleri yapılabilecek alan geliyor. O hat üzerinde daha boş yerlerimiz var. Emek veriyorlarsa bu işin içinde gerçekten irade ortaya koyuyorlarsa ki gördüm. Bir daha ki sene çok daha fazla destek olacağım. Süleymanpaşa'nın birden çok gezim noktası olacak. Önümüzdeki yıllar için tüm Trakya'nın marka noktalarından biri olduğuna hepimiz şahit olacağız" ifadelerinde bulundu. - TEKİRDAĞ