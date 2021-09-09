Başkan Yüksel CHP'nin 98. yıl kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katıldı - Son Dakika

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen kutlama törenine katıldı. CHP Kartal İlçe Başkanlığı tarafından Kartal Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma törenine katılan Başkan Yüksel, "Kuruluşun ve kurtuluşun partisi Cumhuriyet Halk Partisi 98. yaşında. Kutlu olsun" dedi.

Kartal Meydanı'nda düzenlenen törene; Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, İlçe Başkanı Efendi Argunşah ve çok sayıda partili katıldı. Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile tamamlandı. Törenin ardından hatıra amaçlı fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşunun 98. kuruluş yıl dönümü nedeniyle sosyal medyada bir kutlama mesajı yayınlayan Başkan Yüksel, "Benim iki büyük eserim vardır; biri Türkiye Cumhuriyeti diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir...Mustafa Kemal Atatürk.

Kuruluşun ve kurtuluşun partisi Cumhuriyet Halk Partisi - CHP 98 yaşında. Kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL