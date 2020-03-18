Başkan Yüksel'den 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yüksel'den 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü mesajı - Son Dakika

Başkan Yüksel'den 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü mesajı

6 saat önce

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 18 Mart Çanakkale Şehitleri'ni anma günü münasebetiyle mesaj yayınladı.

Başkan Yüksel'den 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü mesajı, System.String[]

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 18 Mart Çanakkale Şehitleri'ni anma günü münasebetiyle mesaj yayınladı.


"Çanakkale tarihimizin en hüzünlü zaferidir" diyen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Yokluklar içinde ki bir milletin çağın en güçlü devlet ve silahlarına topyekün direnişin gerçek bir destanıdır. Bu destanın her satırında insanlık onuru vardır. Bu onur düşmana sadece silahla değil, verdiği insanlık dersi örnekleriyle de baş eğdiren aziz Mehmetçiklerimize aittir" dedi.


Tarihimizdeki her savaşın, her muharebenin ayrı bir önemi ve bizim için manevi bir değeri olduğunun da altını çizen Başkan Yüksel, "250 bin insanımızın şehadet mertebesine ulaştığı Çanakkale'de her yaştan insanımızın gönüllü olarak savaşmış, vatanın her bir ferdi kendisine yönelen akına el birliğiyle dur demesini bilmiştir. Hepimiz tarafından bilindiği gibi Çanakkale savaşları, başlangıcı, gelişimi ve sonuçları ile dünyada mevcut başka milletler tarafından bile unutulamayan muharebe örneği göstermiştir. Üzerinde yaşadığımız bu kutsal vatan topraklarını bizlere armağan eden, başta Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milletimizin varlığının, birliğinin ve beraberliğinin ölümsüz sembolleri aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Rasim Yüksel, Çanakkale, Ergene, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:58 Kaynak: İHA

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