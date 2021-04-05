Başkan Yüksel'den Bulgaristan Parlamento Seçimleri için oy kullanacak vatandaşlara ziyaret - Son Dakika

Başkan Yüksel'den Bulgaristan Parlamento Seçimleri için oy kullanacak vatandaşlara ziyaret

05.04.2021 13:17
Başkan Yüksel'den Bulgaristan Parlamento Seçimleri için oy kullanacak vatandaşlara ziyaret, System.String[]

Bulgaristan-Türkiye çifte vatandaşları, Bulgaristan'daki parlamento seçimleri için Türkiye'de birçok ilde kurulan sandıklarda oy kullandı.

Bulgaristan- Türkiye çifte vatandaşları, Bulgaristan'daki parlamento seçimleri için Türkiye'de birçok ilde kurulan sandıklarda oy kullandı. İstanbul'daki 7 sandıktan biri de Kartal Soğanlık Orta Mahallesinde bulunan Öğretmen Salih Nafiz Tüzün İlkokulu'nda kuruldu.

Bulgaristan'da yapılan genel seçimlerde, Kartal'da oy kullanacak çifte vatandaşlar için Soğanlık Orta Mahallesinde bulunan Öğretmen Salih Nafiz Tüzün İlkokulu'nda sandıklar kuruldu. 7 bine yakın çifte vatandaşın oy kullanacağı seçimlerde, Kartal Belediyesi ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren alanda hazır bulunarak Pandemi koşullarında oy verme işleminin aksamaması için hijyen tedbirleri aldı. Kartal Belediyesi ekipleri okul önünde gün boyu hijyen kiti ve maske desteği sağlarken, okul önünde bulunan İBB Mobil Büfe ise vatandaşlara çay, kahve ve sıcak çorba ikram etti.

Başkan Gökhan Yüksel'den oy kullanan çifte vatandaşlara ziyaret

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, oy verme sürecinde bulunan Bulgaristan-Türkiye çifte vatandaşları ile sandık görevlilerini ziyaret ederek oy kullanan vatandaşlara hayırlı olsun temennisinde bulundu. Ziyarette Başkan Yüksel'e Kartal Balkanlar Derneği Başkanı ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesi Olcay Özgün eşlik edip yapılan hazırlıklar ve oy verme işlemi için bilgi verdi.

Bulgaristan genel seçimlerinin, Bulgaristan ve Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Başkan Gökhan Yüksel, "Bulgaristan'da yapılan genel seçimler için Kartal'da yaşayan çifte vatandaşlı komşularımız oylarını kullandılar. Bizler meclis üyelerimiz ve ilçe başkanımızla birlikte oy kullanan vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Seçimlerin hem Bulgaristan için hem de Türkiye'miz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Başkan Yüksel'den Bulgaristan Parlamento Seçimleri için oy kullanacak vatandaşlara ziyaret
Başkan Yüksel'den Bulgaristan Parlamento Seçimleri için oy kullanacak vatandaşlara ziyaret
Başkan Yüksel'den Bulgaristan Parlamento Seçimleri için oy kullanacak vatandaşlara ziyaret
Başkan Yüksel'den Bulgaristan Parlamento Seçimleri için oy kullanacak vatandaşlara ziyaret

Bulgaristan, Parlamento, Türkiye, Kartal, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Yüksel'den Bulgaristan Parlamento Seçimleri için oy kullanacak vatandaşlara ziyaret - Son Dakika


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