Başkan Yüksel'den denizde boğulan vatandaşların ailesine taziyede bulundu - Son Dakika

Başkan Yüksel'den denizde boğulan vatandaşların ailesine taziyede bulundu

Vatandaşların her anında yanında olan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, serinlemek için girdikleri denizde boğulan Ergeneli vatandaşların ailelerine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Vatandaşların her anında yanında olan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, serinlemek için girdikleri denizde boğulan Ergeneli vatandaşların ailelerine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

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Serinlemek maksadıyla Kırklareli Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denize giren ancak denizde boğularak hayatlarını kaybeden Bayram Ali Dikmen ve Necdet Sarıca'nın Ergene ilçesinin Esenler Mahallesi'nde ikamet eden ailelerine taziye ziyareti gerçekleştiren Başkan Yüksel acılı ailelere baş sağlığı diledi.


Ergene'de ikamet eden Dikmen ve Sarıca ailelerinin acısını paylaştıklarını belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Ergene Belediyesi olarak Ergeneli hemşehrilerimizin her anlarında yanında olmaya gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın mutluluklarına ortak olduğumuz gibi acılarını da paylaşıyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ

Rasim Yüksel, Kırklareli, Dikmen, Ergene, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Yüksel'den denizde boğulan vatandaşların ailesine taziyede bulundu - Son Dakika
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