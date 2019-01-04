Başkan Yüksel'den Esnaf Ziyareti

Diyarbakır'ın Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Kızılkaya ile birlikte İstasyon caddesindeki esnaflarla bir araya geldi.

Diyarbakır'ın Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Kızılkaya ile birlikte İstasyon caddesindeki esnaflarla bir araya geldi.



Bismil Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, bir yandan ilçenin daha ileri noktaya götürülmesi noktasında çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bir yandan da vatandaşlarla buluşmaya, onların dertlerine, sorunlarına ortak olmaya, sevinçlerini paylaşmaya, fikir ve önerilerini almaya devam ediyor. Esnafların talep ve önerilerini hep önemsediklerini ve bunları dikkate alarak hareket ettiklerini söyleyen Yüksel, "Esnafımız, sanatkarımız Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı olarak hizmet etmenin zevkini, tadını bana davranışlarıyla, hoşgörülü bakışlarıyla hissettirdiler. İlçedeki tüm esnafımıza gönülden sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.



Vatandaşlara belediyeciliğin her alanında hizmet etmenin onurunu yaşadıklarını belirten Başkan Yüksel, "Bu ilçede herkesin sesine kulak veriyoruz. Size hizmetkar olmaya geldik. Sizin taleplerinize göre çalışmalarımıza yön veriyoruz. Vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda hareket ediyoruz. Vatandaşlarımızın daha rahat etmesi için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu ziyaretlerimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir" diye konuştu.



Başkan Yüksel'e yoğun ilgi gösteren esnaflar ise, ilçeye yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini belirterek Başkan Yüksel'e her zaman yanlarında olduğu için teşekkür ettiler. - DİYARBAKIR

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