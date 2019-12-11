Başkan Yüksel'den İmamoğlu'na Velimeşe bozası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yüksel'den İmamoğlu'na Velimeşe bozası - Son Dakika

Başkan Yüksel'den İmamoğlu'na Velimeşe bozası

6 saat önce

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Tekirdağ'ın 6 ilçe belediye başkanı ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Yüksel'den İmamoğlu'na Velimeşe bozası, System.String[]

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Tekirdağ'ın 6 ilçe belediye başkanı ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Başkan Yüksel İmamoğlu'na Tekirdağ'ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi Velimeşespor'un forması ile Velimeşe verdi.


İstanbul Sultanahmet'teki Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı'nda gerçekleşen ziyarette Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Şarköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Münür Karaevli, Çorlu Belediyesi Meclis Başkan Vekili Hasan Toprak ve TESKİ Yönetim Kurulu Üyesi Fehmi Altayoğlu yer aldı.


Başkan Yüksel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha tebrik ettiğini belirterek, Ergene'nin kurucu belediye başkanı olduğunu, ilk döneminde Ergene'ye yapmış olduğu birçok proje ile sıfırdan bir İlçe kurduğunu ve ikinci döneminde de projelerinin ve hizmetlerinin Ergene'de katlanarak devam ettiğini belirtti. Başkan Yüksel yeni dönem projeler hakkında Başkan Ekrem İmamoğlu ile karşılıklı fikir alış verişinde de bulundu.


Başkan Yüksel ziyarette Başkan İmamoğlu'na Ergene'nin meşhur Velimeşe bozasından ikram etti. Velimeşe bozasını afiyetle içen Başkan İmamoğlu, bozanın tadını çok beğendiğini ve Ergene'ye ziyarete geldiğinde muhakkak yeniden alacağını belirtti.


Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel gerçekleşen ziyarette ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu, Tekirdağ'ın profesyonel liglerdeki tek takımı olan Ergene Velimeşespor'un formasını da hediye etti. - TEKİRDAĞ

İstanbul, Tekirdağ, Velimeşe, Ergene, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:20 Kaynak: İHA
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