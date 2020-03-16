Başkan Yüksel'den korona virüsü açıklaması - Son Dakika
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Başkan Yüksel'den korona virüsü açıklaması

6 saat önce

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, korona virüsüne karşı ülke genelinde alınan tüm tedbirlerin, Tekirdağ'da da valilik himayesinde ve ilgili tüm kurumlarla koordineli biçimde sürdürüldüğünü açıkladı.

Başkan Yüksel'den korona virüsü açıklaması, System.String[]

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, korona virüsüne karşı ülke genelinde alınan tüm tedbirlerin, Tekirdağ'da da valilik himayesinde ve ilgili tüm kurumlarla koordineli biçimde sürdürüldüğünü açıkladı.


Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yaptığı açıklamada virüse karşı dünya genelinde geniş korunma tedbirleri alındığına dikkat çekerek, Türkiye Cumhuriyeti tarafından da alınan üst düzey tedbirlerin uygulandığını söyledi.


Yüksel, açıklamasında şunları kaydetti:


"Sağlık Bakanlığımızın olağanüstü çalışmaları ve aldığı tedbirler sayesinde, bu güne kadar yaşanan süreç çok iyi ilerledi. Aynı süreç Tekirdağ Valimiz başkanlığında, kaymakamımız, ilgili kurumlarımız ve belediyelerimizle koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Vatandaş olarak bizlere düşen, panik yapmadan, kişisel temizliğimize dikkat ederek, bu dönemde sarılma ve tokalaşma gibi Türk milletinin sevgisini belli etmekte kullandığı alışkanlıklarımıza biraz ara vermekte fayda görüyoruz. Siz değerli hemşehrilerimden, çöplerinizi çöp konteynerleri haricindeki alanlara atmamanızı, yaşadığınız alanları sürekli havalandırmanızı, kapalı ve kalabalık ortamlarda mümkün olduğunca az vakit harcamanızı, yaşadığınız alanları özellikle çamaşır suyu ile düzenli olarak dezenfekte etmenizi; özetle Sağlık Bakanlığımızın alınmasını istediği tedbirlere harfiyen uymanızı, diğer yandan sosyal medyada ve başka mecralarda vatandaşımızı paniğe süreklemeye yönelik yapılan maksatlı paylaşımları kaale almamanızı, bu ve benzeri konularda sadece yetkili kişi ve kurumların yaptığı bilgilendirmeleri dikkate almanızı önemle rica ediyorum. Süleymanpaşa Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle, siz değerli vatandaşlarımızın huzurlu ve sağlıklı biçimde günlük yaşamına devam edebilmesi için gerekli çalışmaları titizlikle yürütmekteyiz. İnanıyorum ki milletimiz, devletimizin aldığı tedbirler ve yaptığı uyarıları dikkate alarak, bu illeti de topraklarından def edecektir." - TEKİRDAĞ

Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:45 Kaynak: İHA
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