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Başkan Yüksel'den küçük Kırkpınar'a davet

1 saat önce

Başkan Yüksel'den küçük Kırkpınar'a davetTEKİRDAĞ - Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 6.'sı gerçekleştirilecek olan Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Yağlı Güreşleri'ne tüm sporseverleri davet etti.

Başkan Yüksel'den küçük Kırkpınar'a davet
TEKİRDAĞ - Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 6.'sı gerçekleştirilecek olan Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Yağlı Güreşleri'ne tüm sporseverleri davet etti.
Velimeşe Güreş Sahası'nda devam eden düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Yüksel, "Ergene Velimeşe er meydanında, güreş sahasında revize işlemleri devam ediyor. Tribünlerimizi yeniledik. Vatandaşlarımızın, misafirlerimizin güreşçilerimizi iyi seyretmesi için, iyi seyirler yapması adına tekrar genişlettik, büyüttük, çimlerimizi yeniledik. Türkiye'nin en ünlü pehlivanları güreşiyor burada kol bağlıyor. Güzel güreşler oluyor. Tüm Trakya halkımızı, tüm Tekirdağ halkımızı, tüm Ergene halkımızı Türkiye'nin en ünlü başpehlivanlarının kol bağlayacağı Velimeşe er meydanına davet ediyorum" dedi.
Başkan Yüksel'den küçük Kırkpınar'a davet
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:51 Kaynak: İHA
Mahmut Pehlivan, Rasim Yüksel, Kırkpınar, Yerel
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