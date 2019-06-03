Başkan Yüksel'den küçük Kırkpınar'a davet
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Başkan Yüksel'den küçük Kırkpınar'a davetTEKİRDAĞ - Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 6.'sı gerçekleştirilecek olan Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Yağlı Güreşleri'ne tüm sporseverleri davet etti.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:51 Kaynak: İHA
Başkan Yüksel'den küçük Kırkpınar
'a davet
TEKİRDAĞ - Ergene
Belediye Başkanı Rasim Yüksel
, Ergene Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 6.'sı gerçekleştirilecek olan Kızılcıklı Mahmut Pehlivan
Yağlı Güreşleri'ne tüm sporseverleri davet etti. Velimeşe
Güreş Sahası'nda devam eden düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Yüksel, "Ergene Velimeşe er meydanında, güreş sahasında revize işlemleri devam ediyor. Tribünlerimizi yeniledik. Vatandaşlarımızın, misafirlerimizin güreşçilerimizi iyi seyretmesi için, iyi seyirler yapması adına tekrar genişlettik, büyüttük, çimlerimizi yeniledik. Türkiye
'nin en ünlü pehlivanları güreşiyor burada kol bağlıyor. Güzel güreşler oluyor. Tüm Trakya
halkımızı, tüm Tekirdağ
halkımızı, tüm Ergene halkımızı Türkiye'nin en ünlü başpehlivanlarının kol bağlayacağı Velimeşe er meydanına davet ediyorum" dedi.
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