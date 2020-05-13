Başkan Yüksel'den minik Buğra'ya müjde - Son Dakika

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Eylül ayında ziyaret ettiği Hüseyin Pehlivan İlkokulu'nda kendisinden okuluna basketbol sahası talebinde bulunan minik öğrenci Buğra'ya tamamlanan basketbol sahasından seslenerek müjdeyi verdi. Süleymanpaşa Belediyesi, Başka Yüksel'in talimatı ile okulun bahçesinde sıfırdan inşa ettikleri basketbol sahasını tamamladı.



Süleymanpaşa genelinde birçok spor tesisinin inşasına başladıklarını da hatırlatan Başkan Yüksel, "Spor tesislerimizin çalışmalarını peş peşe başlatıyoruz. Karadeniz, Çınarlı, Ortacami, Hürriyet ve Çiftlikönü Mahallelerimizde projeler devam ediyor. Hepsini kısa sürede tamamlayarak gençlerimizin istifadesine sunacağız. Çocuklarımızın mutluluğu bizim en büyük önceliğimizdir.Burada ise özel bir durum var. Bildiğiniz gibi arkadaşım Buğra'ya söz verdiğimiz üzere, öğrenim gördüğü Hüseyin Pehlivan İlkokulu'na, istediği basketbol ve spor sahasını kazandırdık. Yapımını tamamladığımız basketbol ve çok amaçlı spor sahası, okullarına kavuşacakları günü sabırsızlıkla bekleyen tüm kardeşlerimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun," açıklamasında bulundu.



"Gözün Aydın Buğra, sahayı güle güle kullan"



Yüksel, "Sevgili arkadaşım Buğra, gözün aydın. Okullar açıldığında hem basketbol hem de diğer birçok sporu yapabileceğiniz bir sahanız oldu. Arkadaşlarınla birlikte güle güle kullan" diyerek Buğra'ya müjdeyi vermiş oldu. - TEKİRDAĞ