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Başkan Yüksel'den Ramazan Bayramı kutlaması

14 dakika önce

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Yüksel'den Ramazan Bayramı kutlaması, System.String[]
Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel mesajında, "On bir ayın sultanı Ramazan ayı, aynı inancın neşesinde bizleri birleştiren, yürekleri bütünleştiren, kardeşliği pekiştiren, bizleri yeniden biçimlendiren ahlak ve fazilet ölçüleriyle, yeniden canlandırdığımız dostluk, kardeşlik ve komşuluk ilişkileriyle, hiç şüphesiz son derece verimli bir ay olmuştur" dedi.

"Sevgi, kardeşlik, hoşgörü, dayanışma ve paylaşma duygularının her zamankinden daha yoğun yaşandığı bir Ramazan Bayramı daha idrak edeceğiz" diyen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Bayramlarımız bağlarımızı kuvvetlendiren, dargınlıkların son bulmasına vesile olan, yardımlaşma ve dayanışma duygularının güçlendiği, insanlar arasındaki sevgiyi ve saygıyı artıran anlamlı günlerdir. Bayramlar toplumsal yaşantımızda vazgeçilmez bir önem taşımaktadır. Milli ve dini bayramlarımızı birer fırsat olarak görerek, bayramların arttırdığı hoşgörü, yardımlaşma ve dayanışma duygularından yararlanarak bu kutlu günlerde birlik ve beraberliğimizi perçinlemeli, barış ve sevgi dolu günler geçirmek için elimizden geleni yapmalıyız. Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa, İslam alemine ve ülkemize sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyor, tüm hemşerilerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:39 Kaynak: İHA
Rasim Yüksel, Ergene, Ramazan Bayramı, Güncel
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