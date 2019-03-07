Son Dakika Haberleri: Başkan Yüksel'den Regaib Kandili Mesajı

Başkan Yüksel'den Regaib Kandili Mesajı

2 saat önce

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Regaib Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Yüksel'den Regaib Kandili Mesajı, System.String[]
Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Regaib Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yüksel, mesajında, bu ayların huzur, barış, kardeşlik ve dayanışma duygularının pekiştirilmesi açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Üç aylarda toplumda sevgi ve kardeşlik duygularının öne çıktığına dikkati çeken Yüksel, mesajında şunları kaydetti:

"Regaib Kandili'ne erişmenin mutluluk ve heyecanı içindeyiz. Regaib Kandili, başta mübarek ramazan ayı olmak üzere üç ayların da müjdecisidir. Bu aylar öncelikle kendi iç huzurumuz, sonra da toplumsal huzur, barış, kardeşlik ve dayanışma duygularının pekiştirilmesi açısından çok önemlidir. Regaib, Miraç, Berat ve Kadir geceleri gibi müstesna kandil gecelerinin yer aldığı üç aylar, milletimiz ve tüm İslam alemi için çok önemli ve faziletli zamanlardır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimin Regaib Kandili'ni ve üç aylarını tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı, bütün İslam aleminin ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:30 Kaynak: AA

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