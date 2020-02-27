Başkan Yüksel'den Regaip kandili mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yüksel'den Regaip kandili mesajı - Son Dakika

Başkan Yüksel'den Regaip kandili mesajı

6 saat önce

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel mübarek Regaip Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Yüksel'den Regaip kandili mesajı, System.String[]

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel mübarek Regaip Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınladı.


Başkan Yüksel mesajında, "İslam alemi olarak mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili'ne kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. İçinde Regaip, Miraç, Berat ve Kadir gecelerini bulunduran mübarek üç aylar, İslam dünyası için sevinç, bereket ve mağfiret mevsimidir. Bu faziletli gün ve geceleri fırsata çevirmeli onların büyük birer nimet olduğunu unutmamalıyız. Rahmet ve merhamet kapılarının açıldığı mübarek Regaip Kandili'nde rabbimizden af ve bağışlama dilerken gönül dünyamızı kirleten kin, nefret ve haksızlık gibi kötülüklerden sakınalım. Anne babamıza yakın çevremize her zamanki gibi sevgiyle ve iyilikle yaklaşalım. Başta Ergenemiz ve ülkemiz olmak üzere tüm dünyada kardeşlik ve huzurun hakim olması için dua etmeyi unutmayalım. Bu duygularla, bu mübarek günlerin insanlığın yaşadığı sıkıntıların sona ermesine vesile olmasını temenni ediyor, hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Regaip kandilini kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - TEKİRDAĞ

Regaib Kandili, Rasim Yüksel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:21 Kaynak: İHA
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