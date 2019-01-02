Başkan Yüksel'den Şehit Ailelerine Ziyaret
1 saat önce
Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksek, belediye tarafından şehit yakınlarına yönelik düzenlenen umre organizasyonundan dönenlere hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Diyarbakır
'ın Bismil
İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksek, belediye tarafından şehit yakınlarına yönelik düzenlenen umre organizasyonundan dönenlere hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Başkan Yüksel'e, Bismil Cumhuriyet Başsavcısı Fatih
Kocaman, İlçe Jandarma
Komutanı Alper Akça
, İlçe Emniyet Müdürü Ersin Erdoğan
, İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü Mustafa Eken, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Kızılkaya
ve belediye müdürleri eşlik etti. Kutsal topraklardan geri dönen şehit ailelerine umre ibadetlerinin makbul olması temennisinde bulunan Başkan Yüksel, "Rabbim gerçekleştirmiş olduğunuz umre ibadetinizi kabul eylesin. Bu vazifeyi yerine getirmek için kutsal yolcuğa çıkmak isteyen tüm kardeşlerimize de tez zamanda bu dileklerini gerçekleştirmeyi nasip etsin. Bu cennet vatanımız, bayrağımız hasılı tüm mukaddesatımız uğruna canını, kanını veren tüm şehitlerimize minnettarız. Gazilerimize şükran borçluyuz. Bu fedakarlığın hakkını hiçbir şeyle ödeyemeyiz. Sizler şehidimizin bize emanetisiniz. Yeriniz her zaman başımızın üzerinde olacaktır" dedi. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:37 Kaynak: İHA
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