Başkan Yüksel'den şehit ailesine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yüksel'den şehit ailesine ziyaret - Son Dakika

Başkan Yüksel'den şehit ailesine ziyaret

6 saat önce

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde terör örgütleriyle yaşanan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca'nın ailesini Kartal'daki evlerinde ziyaret etti.

Başkan Yüksel'den şehit ailesine ziyaret, System.String[]

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde terör örgütleriyle yaşanan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca'nın ailesini Kartal'daki evlerinde ziyaret etti.


11 Şubat 2018'de terör örgütleriyle yaşanan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca'nın şehit edilişinin 2. yılında şehidin Kartal'da yaşayan ailesini ziyaret etti. Şehit ailesinin acısını paylaşan Başkan Gökhan Yüksel, tüm halkın şehitlere minnettar olduğunu söyleyerek, "Şehitlerimizin hakkı ödenmez. Belediye olarak her zaman şehit ailelerimizin ve yakınlarının yanında olmaya devam edeceğiz. Bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:13 Kaynak: İHA
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