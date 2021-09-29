Üye Girişi
Başkan Yüksel'den TESKİ'de büyük vurgun iddiası: 1 milyar TL borcu var - Son Dakika

Başkan Yüksel'den TESKİ'de büyük vurgun iddiası: 1 milyar TL borcu var

29.09.2021 14:00
Başkan Yüksel'den TESKİ'de büyük vurgun iddiası: 1 milyar TL borcu var, System.String[]

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde gazetecilerle bir araya gelen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresinin 1 milyar TL borcu olduğunu, aynı yerin birden fazla kazılarak birilerinin zengin edildiğini iddia etti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde gazetecilerle bir araya gelen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresinin 1 milyar TL borcu olduğunu, aynı yerin birden fazla kazılarak birilerinin zengin edildiğini iddia etti. Yüksel, konuyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanının soruşturma açması gerektiğini söyledi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde gazetecilerle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Başkan Yüksel, Süleymanpaşa Belediyesi olarak gerçekleştirdikleri yatırımlar ve yakın dönemde hayata geçirilecek projeler hakkında bilgilendirmeler yaptı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ'ın gündemiyle alakalı gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Başkan Yüksel, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresinin (TESKİ) 1 milyar TL borcu olduğunu ve kurumda birilerinin işini doğru yapmadığını ileri sürdü. Başkan Yüksel aynı zamanda kent genelinde TESKİ tarafından günde 80'in üzerinde kazı yapıldığını, hatta aynı yerinde defalarca kazıldığını dile getirerek, bu şehirde TESKİ üzerinden birilerinin zengin edilmeye çalışıldığını öne sürdü.

"Büyükşehir Belediye Başkanımızın soruşturma açması gerekiyor"

Başkan Yüksel, "Çok açık söylüyorum arkadaşlar, TESKİ'deki bu su patlaklarının sebebi, bence tamamıyla Sayıştay müfettişlerinin ve İçişleri Bakanlığının araştırması gereken bir konu. Bence yolsuzluk, iş bilmezlikten veya birilerinin vurgun hevesinden dolayı olan bir konu. Yani bir su şebekesi hattı 15 santime döşeniyor ise ve bunun 80 santimlik bir metrede döşenmesi gerekiyor iken yapılıyor ise burada bir sıkıntı var demektir. Kadir Başkan'ın doğrudan soruşturma açması gereken bir konu. Ben girersem bu işte siyaset olur. Kadir Başkanın TESKİ idarecileri hakkında soruşturma açması gereken çok önemli bir konu. Bakın arkadaşlar 100 santimetre ve 120 santime döşenmesi gereken temiz su borularının, pis su borularının şehir şebeke borularına 35 santimine döşendiği, parsel bağlantılarının 15 santime döşendiği, pis su borularının bazı bölgelerde çok yüzeye döşendiği bir yerde çalışma esnasında birilerinin işini doğru yapmamasıyla ilgili. Daha doğrusu haksız kazanç elde etmesi ile ilgili bir sıkıntıdan kaynaklanıyor. Aksi takdirde bir şehir şebeke hattının Büyükşehir Belediye Başkanımızın söylemiyle söylüyorum, 'Süleymanpaşa'nın altyapısı tamamen bitti' dediği için söylüyorum. Bu kadar yaklaşık günde 80 noktada patlaması mümkün değil. Dolayısıyla birileri burada işini doğru yapmamış, işini doğru yapmayanlarla alakalı Büyükşehir Belediye Başkanımızın soruşturma açması gerekiyor. Eğer ki açmaz ise biz bu konuyla ilgili birimlere araştırılması ile alakalı suç duyurusunda bulunacağız. Yani Sayıştay müfettişlerinden tutun, İçişleri Bakanlığı müfettişlerine kadar Tekirdağ'daki bu patlakların sebebini birilerinin bir şekilde araştırması gerekir. Bu işin de asli sorumlusu Kadir Başkanımız" dedi.

"TESKİ'nin 1 milyar TL borcu var"

Başkan Cüneyt Yüksel, TESKİ'nin yaptıkları hizmetlere zarar verdiğini de ileri sürerek, "Mayıs ayından beridir TESKİ, Süleymanpaşa Belediyesine kazdığı yerin tamir parasını dahi ödemeyen 'Battım batacağım' diye bir kurum. Sadece Süleymanpaşa Belediyesi'ne 1 milyonun üzerinde borcu var. Ödemiyor parasını. Gidiyor kazıyor, tamirini biz yapıyoruz, parasını da ödemiyor. Vatandaştan kazı parasını alıyor, bize parayı yatırmıyor. TESKİ 'Battım batacak' diyor yani. Bu kadar berbat durumda. O yüzden Allah, Kadir Başkanın yardımcısı olsun. TESKİ bildiğiniz gibi değil, duyacaksınız. Duyacaksınız zaten çok sürmez. 1 katrilyon (1 milyar TL) borcu var. Aynı yeri iki defa kazan adam, mümkün değil ayakta duramaz. Ekip gidiyor kazıyor, tamirat yapıyor, 2 gün sonra aynı yer bir daha kazılıyor. Kimi zengin ettikleri belli değil. Kadir Başkanın bu ekibi baştan sona kadar bir gözden geçirmesi gerekiyor. Birçok belediye aynı durumda. Geçende Çerkezköy Belediye Başkanımız bir siyasi partinin misafiri oldu. Onun da beyanatı aynı şekilde. 'Her gün Çerkezköy'de kazı yapılıyor, çok zor durumdayız' diye Çerkezköy Belediye Başkanımız da söyledi. Bu tarafa gittiğimizde Malkara Belediye Başkanımız da dert yandı" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Başkan Yüksel'den TESKİ'de büyük vurgun iddiası: 1 milyar TL borcu var
Başkan Yüksel'den TESKİ'de büyük vurgun iddiası: 1 milyar TL borcu var
Başkan Yüksel'den TESKİ'de büyük vurgun iddiası: 1 milyar TL borcu var
Başkan Yüksel'den TESKİ'de büyük vurgun iddiası: 1 milyar TL borcu var
Başkan Yüksel'den TESKİ'de büyük vurgun iddiası: 1 milyar TL borcu var
Başkan Yüksel'den TESKİ'de büyük vurgun iddiası: 1 milyar TL borcu var

Cüneyt Yüksel, Türk Lirası, Sayıştay, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkan Yüksel'den TESKİ'de büyük vurgun iddiası: 1 milyar TL borcu var - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda 8 oyuncu zehirlendi! Maça çıkamıyorlar 14:00 Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda 8 oyuncu zehirlendi! Maça çıkamıyorlar Yahudilerin cami basıp dans ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti 13:58 Yahudilerin cami basıp dans ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Larin'e kapıyı gösterdi: Gitmek isteyen gidebilir, ben kısa keserim 13:48 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Larin'e kapıyı gösterdi: Gitmek isteyen gidebilir, ben kısa keserim
Sergen Yalçın, Vitor Pereira'nın toplantısından kopyala yapıştır yaptı! Birebir aynı sözleri söyledi 13:30 Sergen Yalçın, Vitor Pereira'nın toplantısından kopyala yapıştır yaptı! Birebir aynı sözleri söyledi Trump'ın eski danışmanından korkutan Taliban senaryosu: Pakistan'ı da alıp 150 nükleer silahı ele geçirebilirler 13:16 Trump'ın eski danışmanından korkutan Taliban senaryosu: Pakistan'ı da alıp 150 nükleer silahı ele geçirebilirler Son Dakika magazin haberleri! Son magazin olayları 12:54 Son Dakika magazin haberleri! Son magazin olayları
13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istediler, şikayetçi olan aileyi darbedip iş yerini silahla ateş açtılar 12:34 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istediler, şikayetçi olan aileyi darbedip iş yerini silahla ateş açtılar Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın arkasındaki gerçekler 11:41 Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın arkasındaki gerçekler

Son Dakika Haberleri
14:02 Sevgililerin kavgası kanlı bitti! Şiddet gören genç kadın, erkek arkadaşını bıçakladı
14:00 Haluk Levent, SMA hastası çocuklar için televizyon programı yapacak
13:58 Yahudilerin cami basıp dans ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti
13:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesinde 3 gündem maddesi yer aldı
13:47 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Larin'e kapıyı gösterdi: Gitmek isteyen gidebilir, ben kısa keserim
13:45 ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar
13:29 Sergen Yalçın, Vitor Pereira'nın toplantısından kopyala yapıştır yaptı! Birebir aynı sözleri söyledi
13:16 Trump'ın eski danışmanından korkutan Taliban senaryosu: Pakistan'ı da alıp 150 nükleer silahı ele geçirebilirler
13:15 Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım
12:53 Son Dakika magazin haberleri! Son magazin olayları
Sevgililerin kavgası kanlı bitti! Şiddet gören genç kadın, erkek arkadaşını bıçakladı Sevgililerin kavgası kanlı bitti! Şiddet gören genç kadın, erkek arkadaşını bıçakladı         
14:02
Haluk Levent, SMA hastası çocuklar için televizyon programı yapacak Haluk Levent, SMA hastası çocuklar için televizyon programı yapacak         
14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesinde 3 gündem maddesi yer aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesinde 3 gündem maddesi yer aldı         
13:49
ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar         
13:46
Ameliyathanede görev başında ölmek isteyen cerrah, koronavirüs yoğun bakımında hayatını kaybetti Ameliyathanede görev başında ölmek isteyen cerrah, koronavirüs yoğun bakımında hayatını kaybetti         
13:24
Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım         
13:15
1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor 1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor         
12:48
İstanbulkart sıkıntısı sebebiyle İBB, yeni ihale açtı İstanbulkart sıkıntısı sebebiyle İBB, yeni ihale açtı         
12:06
Oto galerilerdeki fiyatlar bayileri geri bıraktı Oto galerilerdeki fiyatlar bayileri geri bıraktı         
11:32
Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda         
10:27
Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor         
10:20
Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor         
09:40
Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı         
00:04
Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi         
20:38
Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu         
20:24
Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi         
19:01
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı         
18:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 14:05:41. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Yüksel'den TESKİ'de büyük vurgun iddiası: 1 milyar TL borcu var - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement