Başkan Yüksel'den yeni yıl kutlaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yüksel'den yeni yıl kutlaması - Son Dakika

Başkan Yüksel'den yeni yıl kutlaması

9 saat önce

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

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Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.


Başkan Yüksel yayınladığı mesajda, yeni yılın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi dileğinde bulunarak, "Her yeni yıl yalnızca değişen bir takvim yaprağı değil yeni umutlar, yeni fikirler ve yeni başlangıçlar anlamına gelmektedir. Sahip olduğu sevgi ile hoşgörü ikliminin verdiği huzur ve güvenle, insanların tebessüm ederek dolaştığı ilçemizde yeni yılı karşılamanın coşkusunu tüm Ergeneli vatandaşlarımız ve halkımızla yürekten paylaşıyoruz. İlçemizin vizyonunun gelişmesi, modern ve yaşanılabilir bir kent olması yolunda çalışmalarımız bugün olduğu gibi bundan sonrada devam edecektir. 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında Belediyemizin hizmet ve projeleri devam edecektir. Vatandaşlarımızdan almış olduğumuz destek ile çok başarılı çalışmaların altına imza attık. Önümüzdeki yıl bize yeni umutlar vaat ediyor. Şüphesiz geleceğimizin ümit ettiğimiz gibi olması için hepimizin üzerine önemli sorumluluklar düşüyor. Bizlerin aynı ilçede yaşayan insanlar olarak en önemli sorumluluğumuzun, kentlilik bilinci içinde, birbirimize karşı yardımsever, anlayışlı ve hoşgörülü davranmak olmalıdır. Bu vesileyle 2020 yılının tüm insanlığa hoşgörü, kardeşlik duygularının arttığı, huzur ve güvenin tesis edildiği, hayallerin gerçeğe dönüştüğü, barış dolu günlerin yaşandığı bir yıl olmasını temenni eder, herkesin yeni yılını kutlarım" ibarelerine yer verdi. - TEKİRDAĞ

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:34 Kaynak: İHA
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