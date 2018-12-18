Son Dakika Haberleri: Başkan Yüksel Ergene Esnafı ile Bir Araya Geldi

Başkan Yüksel Ergene Esnafı ile Bir Araya Geldi

4 saat önce

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Ergene'de mahalle ve ev ziyaretlerinin yanı sıra esnaf ziyaretleri de yaparak esnafın istek ve taleplerini yerinde dinliyor.

Başkan Yüksel Ergene Esnafı ile Bir Araya Geldi, System.String[]
Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Ergene'de mahalle ve ev ziyaretlerinin yanı sıra esnaf ziyaretleri de yaparak esnafın istek ve taleplerini yerinde dinliyor.

Ergene'de mahalle ve ev ziyaretlerinde bulunan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel önceki gün Sağlık, Yeşiltepe ve Cumhuriyet Mahallelerinde bulunan esnafı da ziyaret etti. Ergene'de bulunan esnaflara hayırlı işler dileklerinde bulunan Başkan Yüksel bunun yansı esnafın istek ve taleplerini dinledi.

Her zaman vatandaşlar ile iç içe olduğunu belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Bizler her zaman vatandaşımızın ve esnafımızın yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz. Ergenemiz'de vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın refahı için çalışıyoruz. Ergenemiz'de geçimini sağlayan esnaf arkadaşlarımız Ergene'nin ekonomisine de katkı sağlıyorlar, esnafımızın daha iyi şartlarda iş yapabilmesi için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" dedi.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in kendilerine yapmış olduğu ziyaret sonrası Başkan Yüksel'e teşekkür eden Ergene esnafı belediyenin yapmış olduğu hizmetlerden de memnun olduklarını dile getirdiler. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:37 Kaynak: İHA

Rasim Yüksel, Güncel
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