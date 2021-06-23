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Başkan Yüksel gençlerle buluştu - Son Dakika

Başkan Yüksel gençlerle buluştu

23.06.2021 17:10
Başkan Yüksel gençlerle buluştu, System.String[]

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel, Atatürk Tuna Boyu Seyir Parkı'nda gençlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel, Atatürk Tuna Boyu Seyir Parkı'nda gençlerle bir araya gelerek sohbet etti. Gençlerin geleceğe dair hayallerini ve sorunlarını dinleyen Yüksel, Belediye Başkanının görevleri ve Süleymanpaşa Belediyesinin sorumluluklarını anlatarak gençleri bilgilendirdi.

Süleymanpaşa'da bulunan liselerde eğitim gören gençlerin sorularını içtenlikle yanıtlayan Yüksel, gençlere YKS sınavında başarılar diledi.

"Seracılıkta öncü olacağız"

Gençlerden gelen soru üzerine seracılık projesi hakkında bilgi veren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel, "Süleymanpaşa Belediyesi olarak 60 dönümlük sera kuruyoruz. Dezavantajlı ailelerimiz öncelikli olmak üzere 60 ailemize seracılık faaliyetleri yürütebilecekleri alan tahsis edeceğiz. Bununla birlikte seracılık ile ilgili bilgilendirme seminerleri, kurslar vererek ailelerimizin bilinçli tarım yapmalarına olanak sağlayacağız. Buradan elde edecekleri ürünler ile de yanı başımızda bulunan İstanbul gibi büyük bir metropole ürün tedarik etmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Bölgenin en büyüğü olacak"

Süleymanpaşa Belediyesinin gençlere yönelik gerçekleştirdiği yatırım ve projeler hakkında konuşan Yüksel, "Kısa bir süre içinde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle bölgemizin en büyük gençlik merkezini Ata Tepe'de inşa ederek sizlerin hizmetine sunacağız. Birçok dalda sportif faaliyetlerinizi gerçekleştirebileceğiniz, kurslara katılabileceğiniz, sosyalleşebileceğiniz gençlik merkezimiz ile sizleri sosyal medya bağımlılığından uzak tutmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra mahallelerimizde spor tesislerimizi siz değerli gençlerimizin kullanımına açarak spor yapmanıza olanak sağlıyoruz. Yarının büyükleri olan sizler için çalışmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

"Gençler geleceğimizin teminatıdır"

Program sonrasında açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, gençler ile bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Geleceğimizin teminatı gençlerimiz ile bir araya gelerek onların sorularını, hayallerini ve beklentilerini dinleyerek keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Gençlerimizden gelen parlak fikirleri, yakın zamanda hayata geçirmek üzere not ettik. Gençlerimiz için spor tesislerinden, kültür sanat etkinliklerine, eğitimden, sosyal yaşama dair birçok alanda projeler geliştiriyor ve hayata geçiriyoruz. En kısa zamanda gençlerimizle yeniden bir araya geleceğiz," diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Başkan Yüksel gençlerle buluştu
Başkan Yüksel gençlerle buluştu
Başkan Yüksel gençlerle buluştu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Mustafa Kemal Atatürk, Tuna Boyu, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Yüksel gençlerle buluştu - Son Dakika


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