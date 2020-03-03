Başkan Yüksel, Halk Gününde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yüksel, Halk Gününde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Başkan Yüksel, Halk Gününde vatandaşlarla buluştu

6 saat önce

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, her ay yapılan ve geleneksel hale gelen Halk Günü kapsamında vatandaşlarla buluştu.

Başkan Yüksel, Halk Gününde vatandaşlarla buluştu, System.String[]

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, her ay yapılan ve geleneksel hale gelen Halk Günü kapsamında vatandaşlarla buluştu.


Süleymanpaşa Belediyesi Tarihi Belediye Binasında gerçekleşen buluşmaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Halk Gününe katılan herkesle tek tek görüşerek talep ve beklentileri dinledi.


Vatandaşlarla fikir alışverişinde bulunan Başkan Yüksel, önerileri de özelikle not alırken Halk Gününe katılım gösteren vatandaşlara teşekkür etti.


"Buraya kadar gelip bizlere gönlünü açan tüm hemşehrilerime teşekkür ederim"


Başkan Yüksel, "Aslında biz sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar halkımız ile birlikteyiz. Tüm gücümüzle hizmet edip halkımızın gönüllerine dokunmak için çalışıyoruz. Süleymanpaşa'nın dört bir yanında koşturuyoruz. Bugün ise halkımızın gelip tarihi belediye binasında bizlere misafir oldukları, fikirlerini belirttikleri, isteklerini ilettikleri özel bir gün. Buraya kadar gelip bizlere gönlünü açan tüm hemşehrilerime teşekkür ederim" dedi. - TEKİRDAĞ

Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Güngören'deki silahlı kavga anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
Muğla ve Sivas'ta koronavirüs paniği! Hastanelerde seferberlik ilan edildi İdlib şehidinin tabutuna bırakılan Bozkurt isimli oyuncak köpek duygulandırdı Yunan polisi, göçmenlerin arasına karışıp kaçmaya çalışan Konyalıyı dövüp geri yolladı

Son Dakika Haberleri
17:09 DÜNYA MUTFAĞINA NE KADAR HAKİMSİN?
16:04 Zeytin yaprağının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı neye iyi gelir?
16:04 Yumurtanın faydaları nelerdir? Yumurta
16:04 Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyu nasıl hazırlanır ve neye iyi gelir
16:04 Yaban mersini faydaları nelerdir? Yaban mersini neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 17:25:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Yüksel, Halk Gününde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]