Başkan Yüksel, Halk Gününde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, her ay yapılan ve geleneksel hale gelen Halk Günü kapsamında vatandaşlarla buluştu.



Süleymanpaşa Belediyesi Tarihi Belediye Binasında gerçekleşen buluşmaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Halk Gününe katılan herkesle tek tek görüşerek talep ve beklentileri dinledi.



Vatandaşlarla fikir alışverişinde bulunan Başkan Yüksel, önerileri de özelikle not alırken Halk Gününe katılım gösteren vatandaşlara teşekkür etti.



"Buraya kadar gelip bizlere gönlünü açan tüm hemşehrilerime teşekkür ederim"



Başkan Yüksel, "Aslında biz sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar halkımız ile birlikteyiz. Tüm gücümüzle hizmet edip halkımızın gönüllerine dokunmak için çalışıyoruz. Süleymanpaşa'nın dört bir yanında koşturuyoruz. Bugün ise halkımızın gelip tarihi belediye binasında bizlere misafir oldukları, fikirlerini belirttikleri, isteklerini ilettikleri özel bir gün. Buraya kadar gelip bizlere gönlünü açan tüm hemşehrilerime teşekkür ederim" dedi. - TEKİRDAĞ