Başkan Yüksel, Kartal'a deniz ulaşımını kazandırmaya kararlı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yüksel, Kartal'a deniz ulaşımını kazandırmaya kararlı - Son Dakika

Başkan Yüksel, Kartal'a deniz ulaşımını kazandırmaya kararlı

6 saat önce

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İBB Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş ile birlikte Kartal İDO İskelesi ve yapımı devam eden Kartal Dragos Su Sporları İskelesi'nde incelemelerde bulundu.

Başkan Yüksel, Kartal'a deniz ulaşımını kazandırmaya kararlı, System.String[]

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İBB Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş ile birlikte Kartal İDO İskelesi ve yapımı devam eden Kartal Dragos Su Sporları İskelesi'nde incelemelerde bulundu. Kartal sahilindeki balıkçı barınaklarını da ziyaret eden Başkan Gökhan Yüksel, deniz ulaşımı ile ilgili gelinen süreç hakkında vatandaşlara bilgi verdi.


Kartal'da deniz ulaşımını yeniden başlatmak için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyleyen Başkan Yüksel, "Şehir Hatları yetkililerini ağırladık ve Kartal'ın deniz ulaşımı ile ilgili konuları yerinde inceledik. Bu konuda bir adım atılmasını sağlamaya çalışıyoruz. İDO yetkililerini de ağırlayacağız ve Kartal - Yalova arasına sefer konulabilmesi için görüşmelerimiz devam ediyor" dedi. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:46 Kaynak: İHA
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