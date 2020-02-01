Başkan Yüksel, Kartal'ın muhtarları ile bir araya geldi - Son Dakika

Kartal Belediyesi tarafından 11 yıldır her ayın ilk Cumartesi günü Kartal'da bulunan 20 mahallenin sorun ve taleplerinin masaya yatırıldığı Muhtarlar Toplantısı'nın 129'uncusu, Kartal Belediyesi Hizmet Binası'nda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in başkanlığında yapıldı. Toplantıya mahalle muhtarlarının yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri eşlik etti.



Muhtarlar Toplantısı'nın 2020 yılı Şubat ayı oturumunda ilk sözü Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel aldı. Yüksel, 2020 yılında yaptıkları hazırlıklara rağmen kışın çetin geçmediğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:



"Kış nedeniyle olabilecek karlanma ve buzlanmaya karşı bazı önlemler almıştık; fakat onları kullanmaya dahi gerek kalmadı. Kar yağışı nedeniyle oluşabilecek her türlü olumsuzluklarla mücadele noktasında yapacağımız tüm çalışmalar tabii ki hazır durumda. Önümüze hepimizi üzen deprem hadisesi çıktı. Elazığ ve Malatya'da 41 vatandaşımızı kaybettik. Yaralılarımız var ve ağır hasarlı binalarımız var. Deprem bölgesini ziyaret ederek Kartallı komşularımızın da desteği ile yaraları sarmak için adım attık. Burada Orhantepe'de de 11 binamız yıkıldı ve 110 binamız da riskli raporu aldı. Onları bir araya getirmek 'ada bazında' uzlaştırmak için çabalarımız oldu. Onları tek tek ikna etmek, parsel bazında sorunu olanlarla konuşmak kolay değil. Orhantepe süreci devam ediyor. Orada vatandaşların duyarlı olmaları, kendi apartmanları içinde birlik oluşturmaları ve lisanslı bir firmadan kendi binalarını kontrol ettirmeleri gerekiyor. Deprem toplanma alanları ile ilgili adımları attık ve bunu daha da ileriye götürmemiz gerekiyor. Vatandaş gözünü kapattığında hangi mahalledeyse nereye gidebileceğini bilmeli. Bununla ilgili belediyemizin sosyal medya hesaplarında ve internet sitemimizde belirlenen deprem toplanma alanlarını paylaştık. Konu ile ilgili daha çok bilgilendirme çalışması ve toplantılar yapacağız. Geçtiğimiz hafta şehir hatları işletmesi yetkililerini ağırladık ve Kartal'ın deniz ulaşımı ile ilgili konuları yerinde inceledik. Bu konuda bir adım atılmasını sağlamaya çalışıyoruz. İDO yetkililerini de ağırlayacağız. Kartal- Yalova arasına sefer konulabilmesi için görüşmelerimiz sürüyor."



Başkan Gökhan Yüksel'in açılış konuşmasının ardından Kartal'daki 20 mahalleden toplantıya katılan muhtarlar da tek tek söz alarak mahallelerinin sorunlarının yanı sıra; görüş ve taleplerini iletti. Toplantıya katılan bütün muhtarları dinleyen Başkan Gökhan Yüksel, görüş ve önerileri için muhtarlara teşekkür ederek kapanış konuşması yaptı ve tüm talep ve önerilerin kayıt altına alınarak ilgili müdürlüklere iletildiğini söyledi. Mahallelerin sorunlarının mümkün olduğunca kısa zamanda çözüleceğini belirten Başkan Yüksel, en önemli gündem maddesinin 'deprem' olduğuna dikkat çekerek muhtarlara da sık sık sorulan kentsel dönüşümde devletin gelip bina yapmasının imkan olmadığına vurgu yaptı.



Orhantepe'de yıkılan binanın ve etrafında zarar gören binalarla birlikte 11 binanın yıkıldığını ve bu binaların yeniden yapıldıktan sonra hak sahiplerinden 200 bin ile 300 bin arasında meblağlar talep edildiğini belirten Yüksel, o dönemde 110 binanın riskli raporu aldığını söyledi. Sadece yıkılan bina ve etrafındaki 11 binadan bir ada oluştuğunu belirten Yüksel, 110 binanın boşaltılmak üzere olduğunu ve Çevre Bakanlığı tarafından bir çalışma olduğunu; ancak bilgi paylaşılmadığını söyledi. Vatandaşın bu konuda bir beklenti içine girememesi ve - devlet binayı yıkar bana teslim eder - anlayışından kurtulması gerektiğine dikkat çekti. Camilerdeki arızalı ve eski tentelerle ilgili çalışmanın başladığını belirten Başkan Gökhan Yüksel, site bahçelerinde budamalara kanunen karışamadıklarını; ancak tehlike arz eden durumlara müdahale edebildiklerini ifade etti.



Toplantının sonunda Başkan Yüksel, katılım sağlayan tüm muhtarlara teşekkür etti. - İSTANBUL