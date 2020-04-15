Başkan Yüksel kırsal mahallelerdeki çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kırsal mahallelerde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.



Akçahalil Mahallesi'ndeki cami minaresinin yenileme çalışmalarını incelemek için mahalleye ziyarette bulunan Başkan Yüksel; gerçekleşen çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi alırken mahalle sakinlerini ile görüş alışverişinde bulunup taleplerini dinledi.



Akçahalil Mahallesi'nin ardından Karahisarlı Mahallesi'ne geçen Başkan Yüksel; Karahisarlıların uzun süredir yaşadığı yol sorunun çözüme kavuşturulması için yapılan çalışmaları hızlandırdıklarını dile getirirdi. Mahalle sakinlerinin kilit taşı taleplerini göz önüne alarak gerçekleşen yol yapım çalışmasında sona yaklaşılırken Karahisarlı Mahallesi yeni görüntüsü ile göz doldurdu.



Yayabaşı Mahallesi'nde metruk halde bulunan eski köy okulu binasının yıkımı çalışmaları hakkında da bilgi alarak ekiplere kolaylıklar dileyen Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel; "Hepinizin bildiği gibi gücümüzün büyük bir bölümünü Korona Virüsüne karşı yürüttüğümüz çalışmalarda kullanılıyoruz. Çünkü vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önemli. Diğer taraftan da belediyecilik hizmetlerini içinde bulunduğumuz zorlu şartlara rağmen gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bugün de kırsal mahallelerde görev yapan çalışanlarımız ile birlikteydik. Belediyecilik hizmetlerimizin aksamaması için özveriyle çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ