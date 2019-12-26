Başkan Yüksel mahallelerin sorunlarını yerinde dinliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yüksel mahallelerin sorunlarını yerinde dinliyor - Son Dakika

Başkan Yüksel mahallelerin sorunlarını yerinde dinliyor

6 saat önce

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Ergene'deki mahalleri tek tek ziyaret ederek sorunları ve talepleri yerinde dinliyor.

Başkan Yüksel mahallelerin sorunlarını yerinde dinliyor, System.String[]

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Ergene'deki mahalleri tek tek ziyaret ederek sorunları ve talepleri yerinde dinliyor.


Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel önceki gün Misinli, İğneler, Pınarbaşı, Paşaköy, Ulaş, Vakıflar, Esenler ve Kırkgöz Mahallelerini ziyaret etti. Başkan Yüksel'e Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cebeci ve Ergene CHP İlçe Başkanı Mustafa Ulusoy da eşlik etti. Samimi bir ortamda geçen ziyaretlerde mahalle sakinleri Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in her zaman yanlarında olduğu ve yapmış olduğu bu güzel ziyareti için Başkan Yüksel'e teşekkürlerini iletti.


Makamda oturan değil sahada vatandaşının yanında olduğunu belirten Yüksel, "Göreve geldiğimiz andan itibaren her zaman vatandaşımızın yanında olduk olmaya da devam ediyoruz. Halkımızın istekleri doğrultusunda Ergene'de çalışmalarımız oldu. Ata'mızın mirasını pırıl pırıl gülüşlerinde taşıyan çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak adına gece gündüz demeden mesai gözetmeksizin çok çalışıyoruz, hızlı tempoda devam eden bu çalışmalarımızdaki enerjimizi değerli Ergene halkımızdan aldık. Trakya'mızın parlayan yıldızı Ergenemizde fark oluşturan hizmetlerimiz ile adımızdan söz ettirdik, yapacağımız yeni projelerimiz, hizmetlerimiz ile Türkiye'de konuşulan örnek bir ilçe olacağız. Halkımız ile hep birlikte üretmeye, Ergenemize güzellik üstüne güzellikler katmaya devam edeceğiz" dedi.


Sevgi Kenti Ergene'de gönüllerde yer edinerek, göreve geldiğimiz ilk andaki heyecan, istek ve azimle çalıştıklarını belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Vatandaşımıza verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz. Ergene'de vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için daha da büyüyüp gelişeceğiz" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Rasim Yüksel, Misinli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:26 Kaynak: İHA
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