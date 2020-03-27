Başkan Yüksel, mezbaha inşaatını inceledi - Son Dakika

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, mezbaha inşaatında inceleme yaptı.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAP) hibe desteğiyle yapılan modern mezbaha inşaatında incelemelerde bulunan Yüksel, çalışmalar hakkında belediye inşaat mühendisi Uğur Kaya ve veteriner hekim Deniz Aydın'dan bilgi aldı.

Ülkenin koronavirüs ile mücadele ettiğini, kendilerinin de gerekli tedbirleri aralıksız sürdürdüklerini kaydeden Başkan Yüksel, şunları kaydetti:

"Ümit ediyorum ki, kısa sürede bu virüs belasından ülkemiz kurtularak normal hayata devam ederiz. Şu anda belediye hizmetlerimize kontrollü olarak devam ediyoruz. Gerekli tedbirlerimizi aldık. Hijyen ve dezenfekte çalışmalarımız devam ederken, diğer yandan da belediye hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Mezbaha inşaatımızı da en kısa sürede bitireceğiz."