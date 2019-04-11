Son Dakika Haberleri: Başkan Yüksel, Personelinin Mutluluğuna Ortak Oldu

Başkan Yüksel, Personelinin Mutluluğuna Ortak Oldu

1 saat önce

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görev yapan Cengiz Kurt ve Özge Köse çiftinin nikahlarını kıyarak mutluluklarına ortak oldu.

Başkan Yüksel, Personelinin Mutluluğuna Ortak Oldu, System.String[]
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görev yapan Cengiz Kurt ve Özge Köse çiftinin nikahlarını kıyarak mutluluklarına ortak oldu.

Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde düzenlenen nikah törenine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra, çiçeği burnunda çiftin ailesi, sevenleri ve çalışma arkadaşları katıldı. Çiftin nikahını kıyan Başkan Yüksel, evlilik cüzdanını teslim ederek kendilerine bir ömür boyu mutluluklar diledi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:11 Kaynak: İHA
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