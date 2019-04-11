Başkan Yüksel, Personelinin Mutluluğuna Ortak Oldu
1 saat önce
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görev yapan Cengiz Kurt ve Özge Köse çiftinin nikahlarını kıyarak mutluluklarına ortak oldu.
Kartal Belediye Başkanı Gökhan
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:11 Kaynak: İHA
Yüksel, Kartal Belediyesi
Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görev yapan Cengiz Kurt ve Özge Köse çiftinin nikahlarını kıyarak mutluluklarına ortak oldu.
Kartal Bülent Ecevit
Kültür Merkezi'nde düzenlenen nikah törenine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel
'in yanı sıra, çiçeği burnunda çiftin ailesi, sevenleri ve çalışma arkadaşları katıldı. Çiftin nikahını kıyan Başkan Yüksel, evlilik cüzdanını teslim ederek kendilerine bir ömür boyu mutluluklar diledi. - İSTANBUL
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