Başkan Yüksel:

Yeni tip Korona virüsü salgını nedeniyle uygulanan 20 yaş altı çocuklar ve gençlerle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının bazı günlerde belirli saatler arasında kaldırılması kararının ardından, Süleymanpaşa Belediyesi sokağa çıkmasına izin verilen çocukların mutluluklarına balon ve rüzgargülü hediye ederek ortak oluyor.



Covid-19 salgınının yayılma hızındaki azalma sonrası kademeli normalleşme süreci kararları kapsamında 0-14 yaş arası çocuklara Çarşamba günleri 11.00-15.00 arası sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştı. Geçtiğimiz hafta başlatılan uygulama ile çocuklar belirtilen saatlerde evlerine yürüyüş mesafesinde olmak koşulu ile sokağa çıkmaya başlamışlardı.



Özgürlüğü rüzgargülü ile taçlandırdı



20 Mayıs Çarşamba günü sokağa çıkabilmenin tadını çıkaran çocukların mutlulukları görülmeye değer manzaralar oluştururken, Süleymanpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü de çocukların özgürce koşup oynayabilme mutluluklarını taçlandırmak amacıyla balon ve rüzgargülü dağıttı.



Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi bir anlamda çocuklara bayram hediyesi de veren ekipler, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in sevgi ve selamlarını da çocuklara ve ailelerine ilettiler.



Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Çocuklarımız bizim baş tacımız. Onları mutlu görmek bizim de en büyük motivasyon kaynaklarımızdan biri. Salgın sürecinde en çok sıkılan onlar olduğu için belediye olarak her sokağa çıkma gününde çocuklarımıza çam sakızı çoban armağanı küçük hediyeler veriyoruz. Bu hafta rüzgargülü ve balonlarla hem çocuklarımızın mutluluklarına ortak olmuş hem de bir bayram hediyesi sunmuş olduk. Malum Ramazan Bayramımızda da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerimizde kalmak durumunda kalacağız. Bu vesileyle geleceğimizin umudu gözüyle baktığımız tüm çocuklarımızın, ailelerinin ve tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu. - TEKİRDAĞ