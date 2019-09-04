Başkan Yüksel, Uğur Mumcu Cemevi'nde muharrem iftarına katıldı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, muharrem ayı dolayısıyla Uğur Mumcu Cemevi'ndeki iftara katıldı. CHP Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi de Başkan Yüksel'e eşlik etti. Yüksel, cemevi dedesi Cihan Saltuk ile uzun süre sohbet etti.



İftarın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Gökhan Yüksel, "Muharrem ayının dördüncü gününde, Uğur Mumcu Cemevi'nde komşularımızla lokmalarımızı paylaştık. Tüm canların oruçlarının ve dualarının kabul olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.



Muharrem orucunun önemi



Hz. Ali'nin oğlu üçüncü İmam Hüseyin'in 680 yılında Emevi halifesi Muaviye oğlu Yezid'in askerleri tarafından Kerbela'da şehit edilmesi nedeniyle, her hicri yılın muharrem ayında, Hz. Hüseyin'in yası için oruç tutulur. 31 Ağustos'ta başlayan muharrem orucunun 10. günü ise Aşure Günü olur. - İSTANBUL