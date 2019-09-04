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Başkan Yüksel, Uğur Mumcu Cemevi'nde muharrem iftarına katıldı

4 saat önce

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, muharrem ayı dolayısıyla Uğur Mumcu Cemevi'ndeki iftara katıldı.

Başkan Yüksel, Uğur Mumcu Cemevi'nde muharrem iftarına katıldı, System.String[]

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, muharrem ayı dolayısıyla Uğur Mumcu Cemevi'ndeki iftara katıldı. CHP Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi de Başkan Yüksel'e eşlik etti. Yüksel, cemevi dedesi Cihan Saltuk ile uzun süre sohbet etti.


İftarın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Gökhan Yüksel, "Muharrem ayının dördüncü gününde, Uğur Mumcu Cemevi'nde komşularımızla lokmalarımızı paylaştık. Tüm canların oruçlarının ve dualarının kabul olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.


Muharrem orucunun önemi


Hz. Ali'nin oğlu üçüncü İmam Hüseyin'in 680 yılında Emevi halifesi Muaviye oğlu Yezid'in askerleri tarafından Kerbela'da şehit edilmesi nedeniyle, her hicri yılın muharrem ayında, Hz. Hüseyin'in yası için oruç tutulur. 31 Ağustos'ta başlayan muharrem orucunun 10. günü ise Aşure Günü olur. - İSTANBUL

Gökhan Yüksel, Uğur Mumcu, Kartal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:15 Kaynak: İHA
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