Başkan Yünkül: "15 Temmuz milletin direnişiyle zaferle neticelenmiş bir direniş destanıdır" - Son Dakika

Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül, 15 Temmuzun milletin direnişiyle zaferle neticelenmiş bir direniş destanı olduğunu söyledi.

15 Temmuz 'işgal' girişiminin üzerinden tam beş yıl geçtiğini ifade eden Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Sağlık- Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül, "O gecenin adil şahitleri olarak bugünden geriye baktığımızda eğer o gece aziz millet gövdesini siper edip darbeyi engellememiş olsaydı ülkemizin dolayısıyla bu ülkenin yerlilerinin başına neler gelebileceğini daha net bir şekilde görebiliyoruz artık. O gece, millet direndi. O gece, tarih direndi. O gece, dünyanın dört bir yanında mazlumların ellerini semaya açarak ettikleri dualar arşa ulaşırken, bu toprakları bize vatan kılan tertemiz inanç direndi. O gece yüreklerde iman, meydanlarda milyonlarca şuurlu insan vardı.

O gece 'sen', 'ben' yok, sadece 'biz' ve milyonlarca nurlu yüz vardı. Akif'in'Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez!'çağrısına ram olanlar; darbenin taşeronu FETÖ'ye de FETÖ'nün patronu üst akıl denen küresel çeteye de zilleti yaşattı. O gece istiklal için 'sela' okuyanlar, ihanet için 'bela' okuyanları mağlup etti. Onun için; 15 Temmuz 2016, Emperyalizmin taşeron örgütü olan Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün bağımsızlığımıza darbe vurmak, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmak, milletimizin idare ve egemenlik üzerindeki tasarruf yetkisini okyanus ötesine aktarmak suretiyle Türkiye'yi işgal etme girişiminin bozguna uğrayarak geri çekildiği gündür. O gece, tarihin içinde, küresel emperyalizme düğüm atılırken tam bağımsızlık bayrağı, tüm haşmetiyle o gece göndere çekildi; Özgürlüğün resmi, fert fert o gece bir kere daha çizildi" dedi.

Kökleri tarihin derinliklerine kadar inmiş bu aziz milleti diz çöktüremediklerini belirten Yünkül, "Millet, sayın cumhurbaşkanının çağrılarına uyarak darbecilere karşı sokaklara indi ve iradesine ölüm pahasına sahip çıkacağını gösterdi. Hainler 35 uçakla millete ve kurumlarına bomba yağdırmış, 37 helikopterle masum insanlara yaylım ateşi açmış, 74'ü tank olmak üzere 246 zırhlı aracı vatandaşlarımızın üzerine sürmüş, 3 gemiyi muhtemel olaylar için hazır bekletmiş, 3 bin 992 otomatik tüfek kullanarak stratejik kurumlara saldırmış, direnen halkı kurşun yağmuruna tutmuştu. İşte o gece, bu mübarek ülkenin istiklaline ve istikbaline baş koymuş 251 vatanperver insanımız şehit, 2 bini aşkın kahramanımız gazi olmuştur. O karanlık gece ve devam eden günlerde, milletimizin yanında, yüksek bir moralle süreci sonuna kadar MEMUR-SEN olarak biz de domine etmeye çalıştık ve darbe girişimini boşa çıkaracak bir kararlılık gösterdik. Sadece kendimizi anarsak yanlış yaparız. Bu ülkenin büyük küçük yüzlerce, binlerce sivil toplum örgütü, mensuplarıyla o gün meydanlara çıktı. Örgütsüz kitleler de o gün aynı duyguyla meydanlara çıktı. 15 Temmuz, milletin direnişiyle zaferle neticelenmiş bir direniş destanıdır. 15 Temmuz'u unutmayacak ve unutturmayacağız. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkacağımıza söz konusu vatan olduğunda canımızı verme pahasına tereddüt etmeden ülkemizi ve bağımsızlığımızı koruyacağımıza emekçiler olarak söz veriyoruz" diye konuştu. - BURSA