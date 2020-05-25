Başkan Yusuf Çalışkan: "Çiftçilere Don Zararı Desteği ödemesi yapılsın" - Son Dakika

Başkan Yusuf Çalışkan: "Çiftçilere Don Zararı Desteği ödemesi yapılsın"

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan, ilçe ve köylerinde üç gece üst üste meydana gelen zirai don nedeniyle tarım arazileri zarar gören çiftçilere don zararı desteği ödemesi yapılmasını istedi.

Başkan Yusuf Çalışkan:

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan, ilçe ve köylerinde üç gece üst üste meydana gelen zirai don nedeniyle tarım arazileri zarar gören çiftçilere don zararı desteği ödemesi yapılmasını istedi.


Dondan zarar gören ekili alanlarda incelemelerde bulunan Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan, 23, 24 ve 25 Mayıs tarihlerinde gece eksi derecelere kadar düşen hava sıcaklığı sonucu ilçe ve köylerde meydana gelen zirai don olayında geniş bitki çeşitliliğinin yüzde 100'lere varan oranda olumsuz etkilendiğini söyledi.


Çalışkan, "Üç gece eksi derecelere kadar düşen hava sıcaklığı sonucunda meydana gelen zirai don, ilçe ve köylerimizde bulunan tarım arazilerinde büyük hasara sebebiyet verdi. Baharla beraber dikimi yapılan patates, fasulye, biber, domates, salatalık, kavun, karpuz, kabak ve mısır gibi ürünlerin büyük zarar gördüğünü gözlemledik. Bu ürünlerin yeniden ekilip dikilmesi lazım. Ayrıca ceviz ağaçları da zirai don zarar gördü. İlçe merkez ve köylerimizde genelde Küçük Aile Çiftçiliği yapılmaktadır. Bunun yanında onlarca dönüm araziye ekim yaparak Pazar için üretim yapan çiftçilerimiz de mevcuttur. Don olayından özellikle bu çiftçilerimiz büyük maddi kayıplara uğramışlardır. Bu konuyu kendisiyle görüştüğüm İl Tarım ve Orman Müdürümüz Orhan Özçalık, dondan zarar gören çiftçilerin bayram sonrası İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat etmelerini, zarar durumlarına göre çiftçiler için gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi. Çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.


Yaklaşık 110 dönüm kavun, patates ve kabak ekili alanın dondan zarar gördüğünü söyleyen 27 yıllık çiftçi Fahrettin Demir, "Bu yıla kadar Mayıs ayının sonunda don olayı gerçekleştiğini hiç görmemiştim. Üç gece üst üste gerçekleşen don olayı 60 dönüm patates, 40 dönüm kavun ve 10 dönüm kabak ekili alanın tamamına yakınına büyük zarar verdi. Ekim, gübre, çapa ve sulama masrafım 60 bin lirayı geçti. Ne yapacağımı şaşırdım. Devlet bizlere Don Zararı Desteği ödemesi yapsın" dedi.


Dondan dolayı maddi kaybının 20 bin TL olduğunu söyleyen biber ve domates yetiştiricisi İsmail Uymaz, "Domates ve biber fidelerini kendim yetiştiriyorum. 3 ay uğraşarak yetiştirdiğim domates ve biber fidelerinin 15 dönüm araziye dikimini yeni yapmıştım. Tamamı turşuya döndü. Fidesi ayrı masraf, dikimi ayrı masraf. Devletimizden zararımızın karşılanmasını istiyoruz" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA

Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 05:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Yusuf Çalışkan: 'Çiftçilere Don Zararı Desteği ödemesi yapılsın' - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı Antalyalı çiftçiler Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için bayramı seralarda geçiriyor Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti YHT bileti alırken HES kodu "Seyahat İzin Belgesi" yerine sayılmayacak Muğla'da yapımı devam eden Girme Barajı, ekonomiye yıllık 32 milyon lira katkı sağlayacak Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu 26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı Sağlık turizminden 2023 yılında 40 milyar dolar gelir bekleniyor Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 379 liradan işlem görüyor Dolar uluslararası piyasalarda 6,81 seviyesinden işlem görüyor Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna "sosyal mesafeli" şekilde hazırlanıyor
Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı         
23:42
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı         
23:41
İçişleri Bakanlığı'ndan İçişleri Bakanlığı'ndan "polis zorbalığı" başlıklı habere tepki: Ucuz ve yakışıksız nitelendirme asla kabul edilemez         
23:32
İspanyol bilim insanları: Koronavirüsün klima sistemlerinden yayılma riski son derece düşük İspanyol bilim insanları: Koronavirüsün klima sistemlerinden yayılma riski son derece düşük         
23:15
İstanbul'da sosyal mesafeli yeni döneme hazırlık başladı İstanbul'da sosyal mesafeli yeni döneme hazırlık başladı         
22:38
Fenerbahçe'de tüm koronavirüs testleri negatif çıktı Fenerbahçe'de tüm koronavirüs testleri negatif çıktı         
22:11
Meteoroloji uyardı: 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor Meteoroloji uyardı: 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor         
21:39
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı         
21:34
Ali Babacan, Ali Babacan, "Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz         
21:23
Ali Babacan'dan Bahçeli'nin Ali Babacan'dan Bahçeli'nin "FETÖ projesi" suçlamasına çok sert cevap: Deli saçması         
21:16
Sağlık çalışanları, toplu ulaşım ve İSPARK'tan 3 ay daha ücretsiz yararlanabilecek Sağlık çalışanları, toplu ulaşım ve İSPARK'tan 3 ay daha ücretsiz yararlanabilecek         
21:07
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu         
20:35
Son Dakika: Türkiye'de 25 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 29 oldu, 987 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 29 oldu, 987 yeni vaka tespit edildi         
20:09
Ankara'da jandarmadan kaçan sürücü kaza yaptı: 1 kişi öldü Ankara'da jandarmadan kaçan sürücü kaza yaptı: 1 kişi öldü         
20:01
Çin, potansiyel korona aşısının klinik deneylerini tamamlayan ilk ülke oldu! Sonuçlar umut verici Çin, potansiyel korona aşısının klinik deneylerini tamamlayan ilk ülke oldu! Sonuçlar umut verici         
19:45
17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm 17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm         
19:39
"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım         
19:19
Van'da taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm gerçekleşti Van'da taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm gerçekleşti         
19:12
Emniyet'ten Emniyet'ten "Polis gençlere orantısız şiddet uyguladı" iddialarına ilişkin açıklama geldi         
19:02
Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı         
18:59
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu         
18:58
Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı "harçlık" diyaloğu hem güldürdü hem de duygulandırdı         
18:51
Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı? Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı?         
18:35
Van'da bazı vatandaşlar, hastaneye gitmek için izin alıp akraba ziyaretine gidiyorlar Van'da bazı vatandaşlar, hastaneye gitmek için izin alıp akraba ziyaretine gidiyorlar         
17:41
Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü         
17:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var         
17:27
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna "sosyal mesafeli" şekilde hazırlanıyor         
17:21
ABD'de 25 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 650 kişi hayatını kaybetti ABD'de 25 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 650 kişi hayatını kaybetti         
17:19
Barcelona, Neymar'ı transfer etmek için Dembele'yi takasta kullanacak Barcelona, Neymar'ı transfer etmek için Dembele'yi takasta kullanacak         
17:17
Denizli'de su kuyusundan çıkan gazdan zehirlenen 6 kişiden 1'i hayatını kaybetti Denizli'de su kuyusundan çıkan gazdan zehirlenen 6 kişiden 1'i hayatını kaybetti         
17:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2020 00:02:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Yusuf Çalışkan: "Çiftçilere Don Zararı Desteği ödemesi yapılsın" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]