Başkan Yusuf Turanlı hizmetleri yerinde inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yusuf Turanlı hizmetleri yerinde inceledi - Son Dakika

Başkan Yusuf Turanlı hizmetleri yerinde inceledi

6 saat önce

Kahta İlçe Belediye Başkanı Yusuf Turanlı, Filistin Caddesinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Yusuf Turanlı hizmetleri yerinde inceledi, System.String[]

Kahta İlçe Belediye Başkanı Yusuf Turanlı, Filistin Caddesinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.


Kahta Belediyesi ilçenin yeni yerleşim bölgesi Yavuz Selim Mahallesinin en işlek caddelerinden biri olan Kahta- Adıyaman Karayolundan başlayarak şehrin kuzeyine doğru 2 etap halinde uzanan 1,5 kilometre uzunluğundaki Filistin Caddesinin çalışmaları 1. ve 2. etapları tamamen yapılarak modern hale getirilecek.


İlk etapta iş makineleriyle orta refüj eski kaldırım taşlarını kaldırarak zemini düzeltmeye başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha sonra proje kapsamında bisiklet yolu, kaldırım düzenleme, sıcak asfalt ve peyzaj çalışmalarına başlayacak. Yol çalışmasının bitirilmesi 2 ay planlanıyor.


Beraberinde Mahalle Muhtarı Nedim Türk ile birlikte yol çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi alan Başkan İbrahim Yusuf Turanlı, söz verdikleri projeleri Kahta'ya kazandıracaklarını belirterek, "Hizmet İçin Çıktığımız bu yolda Allah bizleri halkımıza mahcup etmesin. Yavuz Selim Mahallesinde bulunan ve halkımızın mağdur olduğu İlçemizin işlek caddelerinden biri olan Filistin Caddesinde ekiplerimiz tarafından çalışmalar başladı. Mahalle muhtarımız ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyip, ilgili birim amirlerimizden bilgiler aldık. Mahalle muhtarımız ve mahalle sakinlerimizin öneri ve taleplerini aldık. İlçemize ve mahalle sakinlerimize bu çalışmalarımızın hayırlı olmasını dilerim. Allah'ın izniyle söz verdiğimiz bütün projelerimizi Kahta'mıza kazandıracağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

İbrahim Yusuf Turanlı, Adıyaman, Filistin, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:16 Kaynak: İHA
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