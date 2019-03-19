Son Dakika Haberleri: Başkan Yüzügüllü Avcı Bayramı'na Katıldı

Başkan Yüzügüllü Avcı Bayramı'na Katıldı

1 saat önce

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar Avcılık İhtisas Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Avcı Bayramı etkinliğine katıldı.

Başkan Yüzügüllü Avcı Bayramı'na Katıldı, System.String[]
Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar Avcılık İhtisas Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Avcı Bayramı etkinliğine katıldı. Yüzügüllü, Bahçecik Mahallesi sınırlarında güvenlik tedbirlerinin itinayla alınarak gerçekleştirilen etkinlikte hemşehrileri ile atışlar gerçekleştirdi. Başkanı Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar Avcılık İhtisas Kulübü Dernek Başkanı Selçuk Ançı ya teşekkürlerimi sundu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:27 Kaynak: İHA

Bahçecik, Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emeklilere 344 Lira Aile Yardımı Yerli Safranın Kilosu 30 Bin TL'den Satılıyor Bakan Albayrak: Döviz Alanlar Şimdi Kara Kara Düşünüyor Hayatını Kaybeden Usta Oyuncu Ümit Yesin Kimdir?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 14:40:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Yüzügüllü Avcı Bayramı'na Katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]