Başkan Yüzügüllü Avcı Bayramı'na Katıldı
1 saat önce
Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar Avcılık İhtisas Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Avcı Bayramı etkinliğine katıldı.
Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar Avcılık İhtisas Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Avcı Bayramı etkinliğine katıldı. Yüzügüllü, Bahçecik Mahallesi sınırlarında güvenlik tedbirlerinin itinayla alınarak gerçekleştirilen etkinlikte hemşehrileri ile atışlar gerçekleştirdi. Başkanı Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar Avcılık İhtisas Kulübü Dernek Başkanı Selçuk Ançı ya teşekkürlerimi sundu. - ESKİŞEHİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:27 Kaynak: İHA
Emeklilere 344 Lira Aile Yardımı
Yerli Safranın Kilosu 30 Bin TL'den Satılıyor
Bakan Albayrak: Döviz Alanlar Şimdi Kara Kara Düşünüyor
Hayatını Kaybeden Usta Oyuncu Ümit Yesin Kimdir?