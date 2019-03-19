Başkan Yüzügüllü Avcı Bayramı'na Katıldı

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar Avcılık İhtisas Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Avcı Bayramı etkinliğine katıldı.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar Avcılık İhtisas Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Avcı Bayramı etkinliğine katıldı. Yüzügüllü, Bahçecik Mahallesi sınırlarında güvenlik tedbirlerinin itinayla alınarak gerçekleştirilen etkinlikte hemşehrileri ile atışlar gerçekleştirdi. Başkanı Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar Avcılık İhtisas Kulübü Dernek Başkanı Selçuk Ançı ya teşekkürlerimi sundu. - ESKİŞEHİR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Emeklilere 344 Lira Aile Yardımı

Yerli Safranın Kilosu 30 Bin TL'den Satılıyor

Bakan Albayrak: Döviz Alanlar Şimdi Kara Kara Düşünüyor

Hayatını Kaybeden Usta Oyuncu Ümit Yesin Kimdir?