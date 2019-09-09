Son Dakika Haberleri: Başkan Yüzügüllü "Başarı dolu eğitim yılı diliyorum"
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Başkan Yüzügüllü "Başarı dolu eğitim yılı diliyorum"

1 saat önce

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, tüm öğrenci ve öğretmenlere başarılı bir eğitim yılı dileğinde bulundu.

Başkan Yüzügüllü

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, tüm öğrenci ve öğretmenlere başarılı bir eğitim yılı dileğinde bulundu.


Başkanı Yüzügüllü, yayınladığı mesajında, "Geleceğimizin teminatı olan sevgili öğrencilerimizin yeni eğitim öğretim yıllarının hayırlı olmasını diliyorum. İyi yetişmiş bir nesil, ülkemizin en önemli sermayesidir. Güçlü ve kalkınmış bir Türkiye"nin yolu da eğitimden geçmektedir. 2019-2020 eğitim öğretim yılının kıymetli öğrencilerimiz, değerli öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, çocuklarımıza sağlık, mutluluk, güzel anılar ve başarılarla dolu bir eğitim yılı diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:40 Kaynak: İHA
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