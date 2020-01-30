Başkan Yüzügüllü Elazığ'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yüzügüllü Elazığ'da - Son Dakika

Başkan Yüzügüllü Elazığ'da

6 saat önce

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, deprem bölgesi Elazığ'da depremzede vatandaşların acılarına ortak oldu.

Başkan Yüzügüllü Elazığ'da, System.String[]

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, deprem bölgesi Elazığ'da depremzede vatandaşların acılarına ortak oldu.


Sivrihisar halkı tarafından 2 gün içerisinde toplanan battaniye, kuru bakliyat, çocuk bezleri, ısıtıcılar ve kışlık kıyafetleri Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, AFAD ve Kızılay yetkilerine bizzat teslim etti. Tüm Türkiye'yi derinden üzen ve birlik beraberliğin yaşandığı günlerde Sivrihisar Belediyesi ve halkı sessiz kalmayarak Elazığ'da bulunan depremzede vatandaşların üzüntülerine ortak oldular.


Elazığ Kültür Parkında kurulan çadır bölgesinde, depremzede vatandaşları ziyaret eden Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, depremzede vatandaşlarına geçmiş olsun dileklerinde bulunarak 'yanınızdayız' mesajı verdi. - ESKİŞEHİR

Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ali Babacan'dan yeni parti açıklaması: En kısa sürede huzurlarınızda olacağız
Festival iptal edildi, 1 ton sucuk Elazığ'da depremzedelere ikram edildi Kayıp Gülistan'ın annesinden yürek yakan sözler: Artık ölüsünü de kabul ediyorum Meteoroloji'den 23 ile kar yağışı uyarısı yapıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 19:43:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Yüzügüllü Elazığ'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]