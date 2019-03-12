Başkan Yüzügüllü Esnaf ve Pazarcılarla Bir Araya Geldi
1 saat önce
Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Kaymaz Halk Pazarında esnaf ve pazarcılarla bir araya geldi.
Sivrihisar
Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü
, Kaymaz
Halk Pazarında esnaf ve pazarcılarla bir araya geldi.
Vatandaşlar ile bir araya gelerek hayırlı ve bereketli işler dileyen Başkan Yüzügüllü, daha sonra Kaymaz Mahallesi kahvehanesinde vatandaşlar ile çay içip sohbet etti. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:08 Kaynak: İHA
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