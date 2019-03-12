Son Dakika Haberleri: Başkan Yüzügüllü Esnaf ve Pazarcılarla Bir Araya Geldi

Başkan Yüzügüllü Esnaf ve Pazarcılarla Bir Araya Geldi

1 saat önce

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Kaymaz Halk Pazarında esnaf ve pazarcılarla bir araya geldi.

Başkan Yüzügüllü Esnaf ve Pazarcılarla Bir Araya Geldi, System.String[]
Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Kaymaz Halk Pazarında esnaf ve pazarcılarla bir araya geldi.

Vatandaşlar ile bir araya gelerek hayırlı ve bereketli işler dileyen Başkan Yüzügüllü, daha sonra Kaymaz Mahallesi kahvehanesinde vatandaşlar ile çay içip sohbet etti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:08 Kaynak: İHA

Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar, Kaymaz, Yaşam
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