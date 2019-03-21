Başkan Yüzügüllü Halk Pazarında
1 saat önce
Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, halk pazarında esnaf ve vatandaşlarla buluştu.
Sivrihisar
Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü
, halk pazarında esnaf ve vatandaşlarla buluştu. İlçe halk pazarını ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşları ile biraraya gelen Yüzügüllü, hayırlı işler, bereketli pazarlar diledi. Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, memleketin güler yüzlü, sıcak kanlı insanları, Sivrihisarlı hemşehrileri ile görüşüp hasbihal etmektun mutlu olduğunu anlattı. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:25 Kaynak: İHA
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