Son Dakika Haberleri: Başkan Yüzügüllü, Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Başkan Yüzügüllü, Öğrencilerle Bir Araya Geldi

2 saat önce

Sivrihisar belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü Milli Eğitim Bakanlığı Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) uygulanan Eskişehir'deki 2 okuldan birisi olan Sivrihisar Hasan Karacalar Ortaokulunda düzenlenen programda öğrenciler ile bir araya geldi Hamid Yüzügüllü, Türkiye'nin...

Başkan Yüzügüllü, Öğrencilerle Bir Araya Geldi, System.String[]
Sivrihisar belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü Milli Eğitim Bakanlığı Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) uygulanan Eskişehir'deki 2 okuldan birisi olan Sivrihisar Hasan Karacalar Ortaokulunda düzenlenen programda öğrenciler ile bir araya geldi Hamid Yüzügüllü, Türkiye'nin de üyesi olduğu Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) tarafından 4 yıllık döngülerle yapılan TIMSS, 4'üncü ve 8'inci sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen bilimleri derslerinde kazandığı bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik yapılan TIMSS tanıtımında çocuklara başarılar dileyerek, hediyelerini takdim etti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:47 Kaynak: İHA

Yaşam
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