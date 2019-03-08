Başkan Yüzügüllü, Öğrencilerle Bir Araya Geldi
2 saat önce
Sivrihisar belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü Milli Eğitim Bakanlığı Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) uygulanan Eskişehir'deki 2 okuldan birisi olan Sivrihisar Hasan Karacalar Ortaokulunda düzenlenen programda öğrenciler ile bir araya geldi Hamid Yüzügüllü, Türkiye'nin...
Sivrihisar
belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü
Milli Eğitim Bakanlığı Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) uygulanan Eskişehir
'deki 2 okuldan birisi olan Sivrihisar Hasan Karacalar Ortaokulunda düzenlenen programda öğrenciler ile bir araya geldi Hamid Yüzügüllü, Türkiye
'nin de üyesi olduğu Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) tarafından 4 yıllık döngülerle yapılan TIMSS, 4'üncü ve 8'inci sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen bilimleri derslerinde kazandığı bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik yapılan TIMSS tanıtımında çocuklara başarılar dileyerek, hediyelerini takdim etti. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:47 Kaynak: İHA
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