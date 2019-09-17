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Başkan Yüzügüllü okulları ziyaret etti

7 dakika önce

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasının ardından Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, okul ziyaretlerinde öğrencilerle tanışarak başarı dileğinde bulundu.

Başkan Yüzügüllü okulları ziyaret etti, System.String[]

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasının ardından Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, okul ziyaretlerinde öğrencilerle tanışarak başarı dileğinde bulundu.


Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü 2019-2020 Eğitim Öğretim yılının başlamasının ardından okul ziyaretlerine başladı. Okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerle buluşan Yüzügüllü, yeni eğitim öğretim yılının başarılarla dolu geçmesini diledi. İlçe merkezinde bulunan Cumhuriyet İlkokulu, Atatürk İlkokulu ve Hasan Karacalar İlkokullarını gezen Başkan Hamid Yüzügüllü okulla yeni tanışan öğrencilerle tek tek ilgilenerek okul hediyelerini verdi. Nasreddin Hoca da öğrencilere fıkra anlatmayı ihmal etmedi. Öğrencilerin yoğun sevgisiyle karşılaşan Başkan Yüzügüllü "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yeni eğitim öğretim yılı başarılılarla dolu geçsin" dedi. - ESKİŞEHİR

Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:13 Kaynak: İHA
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