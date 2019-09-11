Başkan Yüzügüllü vatandaşlara aşure ikram etti

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Muharrem ayı dolayısı ile vatandaşlara aşure ikramında bulundu.



Yapılan açıklamada, Sevgili peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicretinin gerçekleştiği ve "Allah'ın ayı" olarak nitelendirdiği Muharrem ayında vatandaşlara aşure ikramında bulunulduğu belirtildi.



Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, tarihi Ulu Camii önünde vatandaşlarla buluşarak aşure ikramında bulundu. Sivrihisarlılar da Başkan Yüzügüllü'ye teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR