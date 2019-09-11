Son Dakika Haberleri: Başkan Yüzügüllü vatandaşlara aşure ikram etti
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Başkan Yüzügüllü vatandaşlara aşure ikram etti

2 dakika önce

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Muharrem ayı dolayısı ile vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Başkan Yüzügüllü vatandaşlara aşure ikram etti, System.String[]

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Muharrem ayı dolayısı ile vatandaşlara aşure ikramında bulundu.


Yapılan açıklamada, Sevgili peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicretinin gerçekleştiği ve "Allah'ın ayı" olarak nitelendirdiği Muharrem ayında vatandaşlara aşure ikramında bulunulduğu belirtildi.


Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, tarihi Ulu Camii önünde vatandaşlarla buluşarak aşure ikramında bulundu. Sivrihisarlılar da Başkan Yüzügüllü'ye teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:13 Kaynak: İHA
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