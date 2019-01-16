Son Dakika Haberleri: Başkan Yüzügüllü'ye Sürpriz Hayırlı Olsun Ziyareti

Başkan Yüzügüllü'ye Sürpriz Hayırlı Olsun Ziyareti

9 dakika önce

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'ye, Belediye Meclis üyeleri, Sivrihisar Ak Parti ilçe teşkilatı, Sivrihisar Ak Parti Kadın Kolları, Sivrihisar Ak Parti Gençlik Kolları tarafından hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirildi.

Başkan Yüzügüllü'ye Sürpriz Hayırlı Olsun Ziyareti, System.String[]
Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'ye, Belediye Meclis üyeleri, Sivrihisar Ak Parti ilçe teşkilatı, Sivrihisar Ak Parti Kadın Kolları, Sivrihisar Ak Parti Gençlik Kolları tarafından hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirildi.

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde tekrar adaylığı açıklanan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamit Yüzügüllü'ye, Sivrihisar AK Parti ilçe teşkilatları bir araya gelerek sürpriz ziyarette bulundu. Yapılan ziyaret esnasında duygularını paylaşan Başkan Yüzügüllü, "Sivrihisarlı hemşehrilerim bugün bana sürpriz bir karşılama hazırlayarak, duygu dolu anlar yaşattılar. Hepsinden Allah razı olsun, rabbim hep birlikte memleketimize güzel hizmetler etmeyi nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda, Sivrihisar AK Parti Kadın Kolları Başkanı Şemnur Altınsoy tarafından Başkan Yüzügüllü'ye çiçek taktim edildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:43 Kaynak: İHA

Hamid Yüzügüllü, Ak Parti, Sivrihisar, Yaşam
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