Son Dakika Haberleri: Başkan Yüzügüllü'yü Pankart ve Havai Fişeklerle Karşıladılar

Başkan Yüzügüllü'yü Pankart ve Havai Fişeklerle Karşıladılar

1 saat önce

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, ziyaret ettiği Böğürtlen mahallesinde pankart ve havai fişeklerle karşılandı.

Başkan Yüzügüllü'yü Pankart ve Havai Fişeklerle Karşıladılar, System.String[]
Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, ziyaret ettiği Böğürtlen mahallesinde pankart ve havai fişeklerle karşılandı.

İlçede yaşayan Araklı'lı vatandaşların mahallesi olan Böğürtlen'de, Başkan Yüzügüllü için '2bin Araklı'lı Sivrihisar'da Seninle' pankartları açıldı. Mahalle sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği Yüzügüllü, sorunları dinleyip çözüm önerilerini sundu. Gösterilen ilgiden ve sevgiden duyduğu mutluluğu ifade eden Hamid Yüzügüllü, "Vatandaşlarımızın istekleri, sıkıntıları bizim için çok önemli. Her fırsatta gerçekleştirdiğimiz mahalle ziyaretleriyle halkımızın yanındayız. Vatandaşlarımız, bize çok büyük bir ilgi ve sevgi gösteriyor. Bu durum bizi ziyadesiyle memnun ve mutlu ediyor. Allah, kendilerinden razı olsun. Gayemiz, Sivrihisar'ımızı Türkiye'nin en gözde ilçeleri arasında en üst sıralara taşımak. Sivrihisarlımıza çağın gerektirdiği yatırımlarımızı sırasıyla kazandırıyoruz. Bunu da halkımızla birlikte yapıyoruz. Bizler bu yola çıkarken vatandaşımıza güvendik ve bağımızı hiçbir zaman kopartmama sözü verdik. Çok şükür bu sözümüzü de tutuyoruz ve her geçen gün hemşehrilerimizle çok daha güçlü bir gönül bağları kuruyoruz. Doğumdan ölüme her yaştan vatandaşlarımızın hayatında hizmetlerimizle yer alıyoruz. Günün büyük bölümünü vatandaşımızın sorunlarını dinlemek ve sorunların çözümü için ayırıyoruz. Vatandaşımızla en hızlı çözüm yollarını yine beraber istişare ederek arıyor ve çözüme kavuşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Yüzügüllü, vatandaşlar ile hatıra fotoğrafları çektirip ziyaretini tamamladı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:34 Kaynak: İHA

Araklı, Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş Kadını Leyla Alaton: Erdoğan'ı Son Derece Feminist Buluyorum Talep Patlayınca Kenevir Tohumunun Kilosu Bin Liraya Çıktı Erdoğan, "Dünya Beşten Büyüktür" Sözünün Patentini Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 11:40:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Yüzügüllü'yü Pankart ve Havai Fişeklerle Karşıladılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]