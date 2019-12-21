Başkan Zekiye Tekin kariyer günlerine katıldı - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin bağımsız Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "Kariyer Günleri" konferansı verdi.



Konferansa, Okul Müdürü Yusuf Özcan, Bozüyük Girişimciliği Destekleme Derneği Başkanı Celali Yılmaz, Karadenizliler Dernek Başkanı Kısmet Turan, Eğitimci Yazar Muzaffer Tekelioğlu, iş adamı Osman Tekeli, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Okul salonunda öğrencilere yönelik düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Tekin, işçilik hayatından sekreterliğe, oradan bağımsız kadın belediye başkanlığına kadar geçen yaşamından örnekler vererek öğrencilerden kendilerine bir hedef koymalarını ve bu hedefe ulaşmak için bıkmadan usanmadan mücadele etmelerini istedi.



Eğitimci yazar Tekelioğlu'nun yazdığı 'Topuklu Efe' namıyla bilinen öğrencisi Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in doğumundan bugüne kadar olan ki hayatını anlatan "Azmin Başarısı" isimli kitabı hayırsever iş adamı Tekeli tarafından konferansa katılan öğrencilere hediye edildi.



Konferans sonunda Okul Müdürü Özcan, Başkan Tekin'e teşekkür ederek çiçek takdim etti. Bozüyük Girişimciliği Destekleme Derneği Başkanı Yılmaz da Başkan Tekin'e üzerinde Metristepe anıtı ve Türk bayrağı bulunan bir plaket takdim etti. - BİLECİK