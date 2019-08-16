Son Dakika Haberleri: Başkan Zeybek, AFJET Afyonspor antrenmanını izledi
Son Dakika Spor Haber

Başkan Zeybek, AFJET Afyonspor antrenmanını izledi

1 saat önce

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AFJET Afyonspor antrenmanını izledi.

Başkan Zeybek, AFJET Afyonspor antrenmanını izledi, System.String[]
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AFJET Afyonspor antrenmanını izledi. Yaklaşan yeni sezon öncesi teknik heyet ve futbolcularla yakından ilgilenen Başkan Zeybek, sohbet etti.

2019-2020 sezonunda TFF 2.Lig'de mücadele edecek takımımıza gönülden başarılar dileyen Başkan Zeybek, "Bu yolun sonu inşallah şampiyonluk olsun" dedi. Ayrıca antrenman sahalarında da incelemelerde bulunan Başkan Zeybek, kamp sezonu dolayısıyla zeminden kaynaklı gelen şikayetlerin giderilmesi için çalışmalara en kısa sürede başlanacağını sözlerine ekledi. - AFYONKARAHİSAR
Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Zeybek, Afyon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


FIFA'dan Eskişehirspor'a puan silme cezası! Uygulamaya konuldu
Trabzonspor, Edgar Miguel Le transferini KAP'a bildirdi! Feyenoord'a gitti Trabzonspor, Sturridge ile anlaştı! Resmi açıklama geldi Beşiktaş'ın Sivasspor maç kadrosu belli oldu! 4 isim yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 17:25:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Zeybek, AFJET Afyonspor antrenmanını izledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]