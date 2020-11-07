Başkan Zeybek Ali Çetinkaya mahallesini ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Zeybek Ali Çetinkaya mahallesini ziyaret etti

07.11.2020 13:15
Başkan Zeybek Ali Çetinkaya mahallesini ziyaret etti, System.String[]

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Ali Çetinkaya Mahallesi'ni ziyaret etti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Ali Çetinkaya Mahallesi'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Zeybek, "Millete hizmet yolunda durmak yok" dedi.

Millet Bahçesi'nin yapılacağı Cirit Kayalığı'nda temaslarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, mahalle muhtarının talep ve önerilerini dinledi. Vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Başkan Zeybek, daha sonra Fatih Mahallesi Taş Ocakları yolunda devam eden çalışmaları yerinde gördü.

Yapılan inceleme ve ziyaretler hakkında bilgi veren Başkan Zeybek, "Geleneksel hale getirdiğimiz Cuma günlerindeki mahalle ziyaretlerimiz aralıksız devam ediyor. Bu hafta cuma namazımızı AK Parti Merkez İlçe Başkanımız Ziya Coşkun Karadeniz ve ekip arkadaşlarımız ile birlikte İstasyon Camii'nde eda ettik. Gerçekleştirdiğimiz mahalle ziyaretlerimizde Belediyemizin hizmetlerini halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda yapıyor ve kullanımına sunuyoruz. Güzel şehrimizin tüm mahallelerinde büyük bir gayretle çalışarak, her türlü hizmeti götürmek için ekip arkadaşlarımızla yoğun mesai harcıyoruz. Hemşehrilerimizin huzuru ve rahatı için çeşitli alt yapı ve üst yapı gibi çalışmalar aralıksız devam ediyor. Allah'ın izniyle Afyonkarahisar'ın tüm mahallelerinde Belediye olarak elimizden geldiğince, gücümüz yettikçe önemli çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Görev sürecimiz boyunca hemşehrilerimle iç içe olmaya devam edeceğiz. Halkla birlikte elimizi taşın altına koyacağız. Her anlamda Afyon'umuzu imrenilen bir şehir haline getireceğiz İnşallah. Durmak yok millete hizmet yolunda" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Başkan Zeybek Ali Çetinkaya mahallesini ziyaret etti
Başkan Zeybek Ali Çetinkaya mahallesini ziyaret etti
Başkan Zeybek Ali Çetinkaya mahallesini ziyaret etti

Mehmet Zeybek, Çetinkaya, Zeybek, Afyon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Zeybek Ali Çetinkaya mahallesini ziyaret etti - Son Dakika


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