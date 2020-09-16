Başkan Zeybek belediyeye ait tesisler de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Başkan Zeybek belediyeye ait tesisler de incelemelerde bulundu
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, belediyenin iştiraki olan Yüntaş bünyesinde hizmet veren doğaltaş fabrikası, beton, parke ve bordür fabrikası ile belediyemiz asfalt şantiyesinde incelemelerde bulundu.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, belediyenin iştiraki olan Yüntaş bünyesinde hizmet veren doğaltaş fabrikası, beton, parke ve bordür fabrikası ile belediyemiz asfalt şantiyesinde incelemelerde bulundu.
Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Karaca ile birlikte fabrikanın çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Zeybek, fabrikadan çıkan ürünlerle kentin yol ve kaldırımlarını yenilemeye devam edeceklerini belirtti. Daha sonra Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren asfalt şantiyesine geçen Başkan Zeybek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. - AFYONKARAHİSAR
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