Başkan Zeybek, halk otobüsü direksiyonunda salgın önlemlerini denetledi - Son Dakika

Başkan Zeybek, halk otobüsü direksiyonunda salgın önlemlerini denetledi

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, halk otobüsü direksiyonunun başına geçerek, yolculara pandemi kurallarına ilişkin uyarılarda bulundu.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, halk otobüsü direksiyonunun başına geçerek, yolculara pandemi kurallarına ilişkin uyarılarda bulundu.

İran koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşadığını kabul etti
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
BM, Kasım Süleymani suikastında ABD'nin saldırısının meşru olmadığına kanaat getirdi

Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğünün ANS - Çarşı güzergahındaki halk otobüsünün direksiyonuna geçen Zeybek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların maske, dezenfektan ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını denetledi.

Zeybek, halk otobüsüne binen vatandaşlara "bendensiniz" diyerek, ücret almadı. Bazı vatandaşlar da direksiyon başında belediye başkanını görünce şaşkınlık yaşadı.

Otobüsteki yolculara Kovid-19 salgınıyla ilgili kentte yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Zeybek, yolculuk sonrası yaptığı açıklamada, maske ve dezenfektan kullanımı ile sosyal mesafe kurallarına uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Hükümetin almış olduğu tavsiye niteliğindeki kararlara Afyonkarahisarlıların büyük oranda uyduğuna dikkati çeken Zeybek, "Bu durumu görmek için bir sefer düzenledik. Gördük ki halkımız kurallara birebir riayet ediyor. Hemşehrilerime salgın sürecinde gösterdikleri hassasiyetten dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Güzel bir etkinlik oldu. Tekrar şoförlerimize kazasız, belasız yolculuklar diliyorum." diye konuştu.

Mehmet Zeybek, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 18:02 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkan Zeybek, halk otobüsü direksiyonunda salgın önlemlerini denetledi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:13 Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü 17:03 Türkiye'nin günlerce konuştuğu yol verme cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı 16:38 Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı 16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 15:40 78 günde koronavirüsü atlattı, evine başsağlığı telefonları bile geldi 14:21 3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu 14:02 Avusturalya'da ikinci dalga korkusu! Melbourne 6 haftalık karantinaya alındı 12:40 Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi 11:06 Yeni evlenen arkadaşına şaka yapmak isteyen 4 arkadaş, sosyal mesafeye uymadığı için 3.600 lira ceza yedi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:44 ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı 10:08 ABD savaş gemisi "USS Porter" İstanbul Boğazı'ndan geçti 10:04 "Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok 09:36 İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenerek can verdi
23:51
İran koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşadığını kabul etti
23:49
Başakşehir'in ilk golü sonrası yöneticiler tribünde birbirine girdi
23:14
BM, Kasım Süleymani suikastında ABD'nin saldırısının meşru olmadığına kanaat getirdi
22:48
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
22:25
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
21:18
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
20:28
Kandilli Müdürü Prof. Dr. Özener: Marmara'da bir deprem olursa 7,2'lik bir enerji var
20:22
Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
19:27
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan dava açıldı
17:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 00:15:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Zeybek, halk otobüsü direksiyonunda salgın önlemlerini denetledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]