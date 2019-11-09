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Son Dakika Güncel Başkan Zeybek ilkokul öğrencilerini ziyaret etti

Başkan Zeybek ilkokul öğrencilerini ziyaret etti

8 saat önce

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Ayşegül Arsoy İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere hediyeler dağıttı.

Başkan Zeybek ilkokul öğrencilerini ziyaret etti, System.String[]

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Ayşegül Arsoy İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere hediyeler dağıttı.


Afyonkarahisar merkezde eğitim-öğretim veren Ayşegül Arsoy ilkokulunu ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, sınıflara ziyaret ederek minik öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Zeybek, öğrencilerle sohbet ederek oyuncak dağıttı.


Yoğun belediye mesaisine kısa bir ara veren Başkan Zeybek, minik öğrencilerle bir araya gelmesinin kendisini dinlendirdiğini dile getirdi. Başkan Zeybek, "Ayşegül Arsoy İlkokulunda minik yavrularımıza ve öğretmenlerimize çat kapı ziyaret gerçekleştirdik. Çocuklarımızın o yaşama sevinci heyecanı coşkusu bizim bu millete hizmet etme duygumuzu daha çok perçinliyor. Çocuklarımızın mutluluğunu gördükçe bizlerde mutlu oluyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yüzü hep gülsün istiyoruz ve bunun için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Mehmet Zeybek, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:20 Kaynak: İHA
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