Bir süre Şahin ile sohbet eden Zeybek geçen hafta kentte yaşanan sağanak nedeniyle oluşan hasarlardan dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA

Mehmet Zeybek, Ahmet Şahin, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Başkan Zeybek'in ziyaretleri - Son Dakika

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