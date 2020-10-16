Başkan Zeybek mahalle ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek mahalle ziyaretleri kapsamında Cumhuriyet mahallesinde esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Muhtar Fehmi Yurtyapan'ın daveti üzerine AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan ve belediye birim amirleriyle birlikte Cumhuriyet Mahallesi'ne giden Başkan Zeybek, Öğretmen Evi'nde okul müdürleriyle bir araya geldi.

Mahallenin problemlerini yerinde gören Başkan Zeybek, kendisine yöneltilen talep ve önerileri dinleyerek yapılması gerekenleri ilgili birim amirlerine iletti. Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Zeybek, "Seçimden bu yana her ay mahalle muhtarımızla toplantılar gerçekleştiriyor, kendi aramızda sorunları ve talepleri istişare ediyoruz. Yine her Cuma da bir mahallemizi ziyaret edip vatandaşlarımızın istek ve taleplerini dinleyip, sorunları yerinde görüp, vatandaşlarımızla hasbıhal ediyoruz. Bugün de Muhtarımızın daveti üzerine Cumhuriyet Mahallemizdeyiz. Vatandaşlarımızın taleplerini dinledik, sorunları yerinde gördük" dedi. - AFYONKARAHİSAR